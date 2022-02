Gotovo je - Mesi ga se riješio, stiže kod Ronalda? U Mančesteru ga čekaju godinama, a on je u Parizu svoje završio!

Treneru Parižana su dani odbrojani...

Izvor: Profimedia

On je svoje završio! Ispadanje iz Kupa Francuske žestoko je zabolio sve u Pari Sen Žermenu i čini se da više nema nikakve dileme.

Vijesti iz Francuske najavljuju - Maurisio Poketino će napustiti klupu Parižana na kraju sezone!

Otkako je stigao u Pari Sen Žermen drugog dana 2021. godine, argentinski stručnjak nije bio u jednostavnoj poziciji. Dobio je ugovor do ljeta 2022. godine, a poslije odlaska Tomasa Tuhela, "uspio je" da izgubi titulu prvaka Francuske od Lila.

Dobio je produžetak ugovora do ljeta 2023. godine, ali taj ugovor će očito biti prekinut ovog ljeta - francuski mediji tvrde da je PSŽ odlučio da se riješi Poketina i krene novim putem.

Ispadanje iz Kupa Francuske u ranoj fazi dolilo je "ulje na vatru", a činjenica da PSŽ igrama ne briljira već godinu dana uprkos tome što imaju sijaset velikih zvezda, signal je katarskim vlasnicima da je vreme da menjaju stvari.

Tako će ljeto 2022. biti presudno za PSŽ - ako odlazi Poketino, moraće da se nađe novi trener, a već je najavljen i odlazak Kilijana Mbapea u Real Madrid.

To bi moglo da otvori šansu Mančester junajtedu da konačno dovede Poketina, nakon što se već godinama dovodio u vezu sa tim poslom. Ralf Rangnik je na "Old Trafordu" samo do kraja ove sezone, pa neće biti smetnji da sadašnji trener Lionela Mesija od ljeta započne saradnju sa Kristijanom Ronaldom i drugovima...