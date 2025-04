Toni Jović, napadač Sloge, pred Zrinjski: Svi volimo da igramo ovakve utakmice

Fudbaleri Sloge u srijedu od 16 časova u Doboju dočekuju drugoplasirani Zrinjski u 27. kolu Premijer lige Bosne i Hercegovine.

Dobojski fudbaleri su u proljećnom dijelu sezone izgubili samo jedan meč i to u pretprošlom kolu od Igmana na "Lukama", ali ih taj poraz nije previše poremetio s obzirom da su prošlom osvojili bodove na gostovanju kod GOŠK-a u Gabeli.

Toni Jović, napadač Sloge, najavio je meč protiv mostarskog Zrinjskog, rekavši da svi u dobojskom timu jedva čekaju ovakve utakmice.

"Dočekujemo Zrinjski, to je prvi rival od četiri najbolja na tabeli koja nam prestoje, a želimo da se prikažemo u što boljem svjetlu, da nastavimo s dobrim igrama koje nas krase ovog proljeća. Zrinjski je u situaciji da se bori za titulu i svaki bod im je jako važan. Mi imamo svoju želju, svoje ciljeve, koje želimo da ispunimo, da se predstavimo u najboljem svjetlu da pokažemo kako možemo igrati protiv snažnijih ekipa. Dosad smo imali malo lakši raspored, ali svima nam je to motiv više i svi volimo da igramo ovakve utakmice. Nadamo se da ćemo zadržati pristup i fokus koji smo imali u prethodnim mečevima. Mislim da smo na jako dobrom putu, atmosfera je u svlačionici jako dobra i vjerujem da ćemo odraditi to na način kao što smo radili ovog proljeća", rekao je Jović, koji je ove sezone postigao devet golova i upisao osam asistencija za dobojsku ekipu.

Sloga je na petoj poziciji na tabeli sa 41 bodom i prebrinula je sve brige oko opstanka u ligi.







