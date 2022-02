Govorili su mi - Jesi lud, posljednji su, šta ti to treba?! Nenad Lalatović je stigao, a uskoro dolazi i novi igrač!

Lalatović promovisan u klubu u kojem je igrao devedesetih!

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Nenad Lalatović je stigao u FK Radnički 1923 i zvanično od ponedjeljka preuzeo Kragujevčane uoči borbe za opstanak u Superligi.

Temperamentni trener, osvajač Kupa Srbije sa Vojvodinom, tako se vratio u Superligu poslije polusezone u Saudijskoj Arabiji i novim igračima je poslao važnu poruku - da svi zajedno ne smiju da dozvole da klub ispadne u niži rang.

"Igrači Radničkog moraju da shvate jednu stvar, jesam došao i ne igram ja, igraju oni. Budite sigurni da ću dati sve od sebe, 200 odsto. Ne bih volio da preuzmem Radnički i da ispadnemo iz lige. To ne smijemo da dozvolimo, da ukaljamo ime Radničkog. Svi zajedno imamo kvalitet navijača, igrača, uprave kluba i mene kao trenera da naš Radnički ostaje Superligaš. Nije mi bilo lako da sve prihvatim, malo sam i razmislio, rekli su mi 'Jesi lud, posljednji su na tabeli, šta ti to treba', ali osjetio sam potrebu da treba to da prihvatim.

Da li će biti pojačanja u Kragujevcu? Lalatović je rekao da je dobio informaciju da mogu da dovedu jednog ili dvojicu novih igrača. "Već smo u kontaktima sa jednim od potencijalnih pojačanja, tako da ćemo vidjeti kako će se situacija odvijati sa njim u narednim danima", objasnio je on.

Lalatović se podsjetio i devedesetih i svojih igračkih dana na stadionu "Čika Dača", gdje je tada igrao kao pozajmljeni talenat Crvene zvezde.

"Ja sam ovdje došao sa 17 godina i ovaj klub je meni mnogo pomogao da se afirmišem kao igrač. Nikada neću zaboraviti veliki derbi sa Sartidom na 'Čika Dači' pred 20.000 ljudi, kada sam asistirao Katiću za pobjedonosni pogodak. Iskreno, da nisam ovdje živio i igrao skoro godinu dana, možda nikad ne bih prihvatio ovaj posao", rekao je Lalatović.

Ispred kluba dobrodošlicu mu je poželio generalni direktor Petar Veselinović.

"Naša misija je da se za tri mjeseca ovdje sretnemo i da kažemo 'Da, u novu 2022/23 Radnički će biti član Superlige i 100. rođendan proslaviće kao Superlige. Zašto da ne u ovom sastavu ili nekom drugom, jačem sastavu, da tada poželimo da se možda zaigra i neka evropska utakmica, u pravom smislu te riječi", izjavio je Veselinović.

Radnički će trenerski debi na klupi Radničkog imati u subotu, u meču protiv Proletera iz Novog Sada u Kragujevcu.