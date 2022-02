Niko ne rešeta kao Mitar, ovo Engleska nije vidjela! Ruši rekorde, već je legenda, a u subotu se čeka gol za besmrtnost!

Smederevac kome je London pao pod noge ne namjerava da stane. Aleksandar Mitrović već sada drži prvo mjesto, a u subotu se čeka gol za istoriju!

Izvor: Profimedia

Već ste to pročitali i videli mnogo puta, ali mora da se ponovi. Čempinošip nije video boljeg napadača od Aleksandra Mitrovića.

Momak iz Smedereva koji je svoj fudbalski put počeo kod Vojkana Rakića na blatnjivim terenima već godinama dominira u Engleskoj kada se nađe u drugom rangu takmičenja.

Ova sezona je posebno impresivna, a na prethodnom meču Mitrović je stigao do nevjerovatnog 30. gola u sezoni. U meču sa Milvolom pogađao je dva puta, a rekordi su nastavili da padaju!



OVAKO NIKO NIJE REŠETAO!

Bilo je sjajnih napadača u Čempionšiput tokom istorije, ali ovakvu moć u šesnaestercu protivnika niko nije imao. Mitrović je do sada postigao 72 gola na samo 109 mečeva.

Ako se uzme minutaža, a na terenu je proveo 8.453 minuta za sada dolazi se do nevjerovatnog podatka da srpski napadač daje gol na svakih 116 minuta u Čempionšipu i tu mu nema ravnog.

Drugi na listi je Dvajt Gejl koji je u drugoj ligi Engleske pogađao na svakih 128 minuta, na trećem mjestu je prvi špic Noriča Temu Puki sa golom na svakih 132 minuta, a dok je igrao za Bristol Tami Abraham je pogađao na 137 minuta.

Niko od njih nije ni blizu Srbina!

TONI, UŽIVAJ DOK TRAJE!

Izvor: Profimedia/Sipa USA/Focus Images/Mark D Fuller

Rekord Ivana Tonija iz prošle sezone od 31 pogotka u sezoni Čempionšipa trajaće kratko. Već sada, na 17 mečeva do kraja sezone Mitrović je došao na gol od tog učinka!

Uopšte nije pitanje da li će i ovaj rekord pasti, pitanje je da li će to biti protiv Hala u subotu ili u meču sa Hadersfildom 19. februara.

A malo ko misli da će Tonijev rekord moći da preživi do meča sa Piterborom krajem mjeseca...

ISTORIJA FULAMA!

Izvor: Profimedia

Već sada je Mitrović među legendama Fulama, a golovima protiv Milvola je ušao u listu deset najboljih strijelaca koji su ikad zaigrali na "Krejven Kotidžu".

Do sada je u dresu Fulama postigao 83 gola, a ove sezone bi mogao da još napreduje na listi. Deveto mjesto drži Les Beret sa 90 golova, a ako nastavi sa ovako impresivnom formom mogao bi i do osme pozicije. Tu je Moris Kuk sa 97 golova.

Najbolji strijelac u istoriji Fulama je Gordon Dejvis koji je između 1978. i 1991. godine dva puta nosio dres Fulama i ukupno dao 178 golova. Ko zna, ako dovoljno ostane...

BOLJI OD PET TIMOVA!

Izvor: Profimedia

Ne samo da je Mitrović ubijedljivo najefikasniji napadač u ligi, nego je bolji i od velikog broja ekipa! Stameni Smederevac dao je za sada 30 golova, a na prošlom meču koji je Fulam dobio sa 3:0 prestigao je Milvol!

Ova ekipa je do sada dala 29 golova kao i Svonsi. Hal je još slabiji sa 26, a Piterboro (23) i Barnsli (18) nisu ni blizi najboljeg napadača u istoriji reprezentacije Srbije.

Nastaviće on da obara rekorde, a uskoro bi mogao da uđe među 20 najboljih strijelaca ikad u Čempionšipu. Sada je 27. na listi sa 72 gola, a sljedeći je Majkl Čopra sa 74.

Do kraja sezone bi lako mogao da dođe do 20. mjesta koje sa 78 golova dijele Kris Vud i Kevin Filips. U top deset ulazi sa 87 pogodak, što je 15 više nego što sada ima na kontu, ali kako je krenuo, nikad se ne zna dokle će dogurati do kraja godine!