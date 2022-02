Barselona večeras protiv Napolija, za koga bi navijao Maradona? Sin legende nema dilemu!

Dijego junior zna za koga bi njegov otac navijao da je živ...

Izvor: EPA-EFE/CESARE ABBATE

Ovog četvrtka igraju se prvi mečevi šesnaestine finala Lige Evrope, a derbi je, bez sumnje, okršaj Barselone i Napolija.

Biće to sudar dva kluba čiju slavu je pronosio Dijego Armando Maradona, koji je preminuo u novembru 2020. godine, a uoči kojeg su novinari Gazete delo sport intrervjuisali njegovog sina, koji tvrdi da nema sumnje za koga bi El Pibe navijao u večerašnjem duelu.

"Ovo bi sigurno bila njegova utakmica zbog svega što je dao za oba tima, ali obzirom na ono što sam vidio prije dvije godine, sigurno je da bi navijao za Napoli. Nema sumnje da bi se nadao pobjedi Napolija", istakao je Dijego junior, osvrnuvši se na tvrdnje da su Napoli prije i poslije Maradona "dva različita kluba".

"U to sam siguran. To nije bila samo veza između igrača i kluba, proveo je toliko godina tamo. Njegova uloga u Napulju je jedinstvena, ono što je ostvario ostavilo je ogroman uticaj na mnoge."

Revanš utakmica biće odigrana sljedećeg četvrtka na stadionu koji nosi ime po njegovom ocu.

"Biće to sjajan osjećaj, ne samo za mene, moja djeca, a jedno od njih zove se Dijego, ponosiće se činjenicom da se stadion zove po njihovom dedi koji je to zaslužio. Sve je drugačije kad stadio nosi to ime, sama aura je drugačija", zaključio je Maradona mlađi.

Pobjednik ovog dvomeča je, podsjetimo, potencijalni protivnik Crvene zvezde u osmini finala Lige Evrope, koja se igra u martu.

(mondo.ba)