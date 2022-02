Zvezda nakon 7 godina ima minus pred derbi: "Džin" se dobro sjeća i za MONDO poručuje - Sad imamo Ivanića i Kataija!

Bivši fudbaler Crvene zvezde Dušan Anđelković govorio je za MONDO uoči predstojećeg 166. "vječitog" derbija.

Izvor: MN PRESS

Crvena zvezda dugo nije ušla u proljećni "vječiti" derbi sa minusom na tabeli. Posljednji put to se desilo još u aprilu 2015. godine, dakle još prije sedam fudbalskih sezona...

Čak ni igrači sa najdužim stažom u aktuelnom sastavu Zvezde, poput Borjana, Rodića ili Pavkova, ne pamte kada su se našli u takvoj situaciji, samo Katai koji je tada igrao derbi, ali njegov status i igrački kvalitet su bili daleko od današnjeg. Uglavnom su igrači Zvezde u prethodnom periodu morali da "brane" prednost, a sada će morati da napadnu kako bi ostvarili cilj - baš kao i generacija koju je u sezoni 2014/15 predvodio tada "zeleni" trener Nenad Lalatović.

Zvezda je uoči meča sa Partizanom u 148. "vječitom" derbiju zaostajala pet bodova, kao i sada, i znali su dobro na "Marakani" da moraju da slave ako žele da im poremete planove u samoj završnici prvenstva.

Ipak, nisu uspjeli. Utisak je većine da je Partizan bio nešto bolji u tom derbiju, propustio je kolosalne šanse preko Balažica i Babovića, dok je na drugoj strani Lazović bio najaktivniji kod Zvezde. Ostalo je 0:0, a to je tim Zorana Milinkovića približilo na korak od titule.

Prisjetite se 148. vječitog derbija kroz foto-galeriju:

148. "VJEČITI" DERBI ZVEZDA: Rajković - Cvetković, Pavićević, Jovanović, Anđelković - Kovačević, Stojanović (Ristić) - Lazović, Katai, Jović (Orlandić) - Parker (Bosančić). PARTIZAN: Ž. Živković - Bandalovski, B. Ilič, Balažic, Volkov - Drinčić, Brašanac (S. Marković) - A. Živković, Babović, S. Ilić (Šaponjić) - Grbić (Ninković).

Jedan od aktera pomenutog meča bio je i bivši lijevi bek crveno-bijelih Dušan Anđelković. Sadašnji sportski direktor Grafičara se za MONDO prisjetio tog derbija.

"Eto, koliko godina je prošlo od tog derbija i nismo bili u zaostatku na tabeli... Nijedan derbi se ne igra rasterećeno, svi su fokusirani i to je najvažnija utakmica srpskog fudbala. Sjećam se dobro tog derbija i odmah da kažem - ne mogu da poredim ta dva tima", kazao je Dušan Anđelović na početku razgovora za MONDO.

"Bili smo dosta slabi u tom trenutku, trudili smo se, igrali smo na Marakani i isto je bilo pet bodova razlike. Da smo pobijedili u toj utakmici, mogli smo eventualno da se nadamo da možemo do titule, ali...".

Pomenuti derbi na stadionu Crvene zvezbe obilježili su i veliki navijački neredi uoči početka utakmice, pa je prvi sudijski zvižduk došao sa 45 minuta zakašnjenja.

"Atmosfera tokom meča je bila odlična, kao i u svakom derbiju, a sjećam se da smo se zagrijavali dva puta jer je meč kasnio. Publika naravno donosi dodatnu motivaciju, ali eto nije to bila mnogo lijepa utakmica, taj bod je više odgovarao Partizanu koji je osvojio titulu", konstatovao je popularni "Džin".

Zvezda tada sa "nulom" nije izgubila sve šanse, ali jednostavno nisu imali više snage da stignu Partizan koji je pobijedio u četiri od šest preostalih utakmica, a povećao razliku na tabeli.

Ne krije bivši lijevi bek Crvene zvezde da je Partizan u tom trenutku imao jači tim, ali podsjeća da ih nije to demotivisalo pošto su se kroz istoriju derbija često dešavala "iznenađenja". Koliko god to zvučalo kao floskula, malo šta preciznije definiše mečeve najvećih srpskih klubova.

"Vjerujte mi, igrao sam zaista mnogo derbija. I kad je Zvezda kvalitetnija, ali i kada je Partizan. To ko je kvalitetniji ne znači uvijek da će pobijediti. Naravno, mislim da je kvalitet bitan, ali nije presudan. Recimo, taj Partizan je bio dosta jak i nije nas pobijedio. Sjetimo se ranije kada smo mi bili jači od Partizana, a izgubili smo 4:2 od njih. Ili kada su oni osvajali titule, a mi smo ih pobijedili tri puta i pokazali da smo možda kvalitetniji", rekao je Anđelković koji je bio učesnik 11 derbija.

"To je sve dan kako dođe, može jedna situacija da odluči...".

Da li je iz te perspektive prestojeći "vječiti" derbi odlučujući?

"Iskreno, kad razmišljam i ja na prvu mislim da je najbitnija utakmica sezone, ali generalno nije tako. Rano je proglasiti za kraj koji god rezultat da je na kraju meča. Jedan kiks može da poremeti Partizan ili Zvezdu. Mislim da je rano, ali utakmica je bitna kao i svaki derbi. Bili su i oni derbiji kada je razlika bila velika, a da ne pričamo o ovome".

Zanimljivo je da se Partizan odlučio da igra bez klasičnog napadača, prethodni put kada je imao "plus pet" uoči derbija. Tada je Zoran Milinković u špic poslao Petra Grbića.

Anđelković nije želio da prognozira da li će sličan potez povući Stanojević, ali upozorava na jedno...

"Ne bih da ulazim u taktike Stankovića i Stanojevića, ali sve to može da padne u vodu kada dođe jedan dobar prekid, nepažnja, majstorski potez... Možeš ti da izađeš oprezno, ali ako Ivanić i Katai imaju dan, što se nadam, to na primjer može sve da se riješi u 10-15 minuta", optimista je bivši fudbaler Crvene zvezde.

Koliko će raspoloženje i potrošnja nakon meča protiv Sparte uticati na Partizan? I sam Anđelković je mnogo puta u karijeri imao sličnu situaciju, ali uvjerava da faktor umor ne postoji.

"Igrao sam recimo dosta dugo u Rusiji jake utakmice u ritmu srijeda-nedelja. Ja sam lično i svojim prijateljima pričao da ne mislim da to može u ovakvoj utakmici da odlučuje. To je moje mišljenje iako znam da se mnogi ne slažu. Ja uopšte ne vjerujem da je to prednost Zvezde što Partizan igra utakmicu u četvrtak. Kao da pobijedi Spartu, pa da se opusti... Ni to ne postoji", poručio je Anđelković koji sam ističe da je više puta s prijateljima iz fudbala raspravljao na ovu temu

"Za mojih 15-20 godina u fudbalu to se pokazalo da ipak nema veze, mi pričamo unutar svlačionice o tim stvarima".

Šta je šansa Crvene zvezde u predstojećem derbiju?

"Šansi ima mnogo, Zvezda ima jako dobar tim, sigurno dva-tri... Ma mnogo dobrih igrača", sam se ispravio Anđelković dok je u glavi "prebrojavao" kvalitet u Zvezdi.

"Mnogo je njih koji mogu da riješe derbi u svakom trenutku. Zvezda ima odlične igrače pozadi, pogotovo mislim tu na Dragovića i Rodića, u veznom redu ne treba trošiti riječi na Ivanića, Kataija, pa je sada tu u napadu i Ohi kome je to prvi derbi. Može da bude zanimljivo da se kao golgeter proslavi na debiju u prvom meču", rekao je Anđelković.

Bivši fudbaler Zvezde dodaje da je posebno bitno što je Zvezda u Novom Sadu "pokazala karakter" pošto je uspjela da savlada Proleter golom u samom finišu meča.

"Mislim da Zvezda ima šanse, ja ih vidim, ali to je sve pitanje momenta. Jedna banalna situacija može da okrene derbi...", podsjetio je Anđelković.

A MLADI? "Naravno da mi je drago da su tri igrača koja su bila u Grafičaru jesenas sada u Zvezdi (Đurić, Radulović i Stanković prim. aut. ) Prvo mi je drago što su u Zvezdi, a za ostalo je rano... Ovo je ozbiljna i teška utakmica, ali vidjećemo šta je plan. Deki zna, nije to tako jednostavno dati šansu mladom igraču u derbiju, međutim igrao je i Lazetić prethodni 'vječiti' derbi".

Znao je Stanković da iznenadi u evropskim utakmicama, dok je znatno manje "šokova" priređivao u mečevima protiv Partizana. Da li je možda ovoga puta smislio nešto novo kako bi izbacio crno-bijele iz kolosijeka i vratio svoj tim na tron?

"Deki sigurno zna najbolje, pokazao je mnogo puta, ne bih ja mnogo da ulazim u to... Ne mislim da Zvezda i Partizan mogu jedni druge da iznenade, odlično se poznaju, pa i da bude neko ime u sastavu - nije to iznenađenje. Taktički opet gore-dole, naravno da može da bude malo iznenađenje, ali ne odlučuje to derbi, nije to ipak šah...", zaključio je Anđelković.

Derbiji rađaju heroje koji se pamte zauvijek, a ko bi to mogao da bude u 166. meču Crvene zvezde i Partizana?

"Pavkov nas uvjerava da može da bude heroj. Možemo da se igramo... Katai i Ivanić uvijek mogu da riješe utakmicu, kao i Kanga, ali meni je Ohi vrlo zanimljiv jer igra prvi derbi i razmišljam o njemu. Nezgodan je, ali vjeruj mi da ne mogu kažem zašto mislim da bi mogao da bude heroj. To je samo osjećaj pred derbi", nasmijao se Anđelković.

Bivši fudbaler Crvene zvezde je poručio da ne bi želio da prognozira ishod derbija, ali se nada da će njegov voljeni klub pobijediti i tako dodatno zakomplikovati šampionat.

"A poslije toga da probamo da okrenemo prvenstvo u našu korist, ima još dosta da se igra... Ovo je derbi, imamo minus, imamo dobar tim i biće pun stadion, ma biće spektakl", optimista je Anđelković pred meč Zvezde i Partizana zakazan za nedjelju od 18 časova.

