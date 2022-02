Branislav Krunić se oglasio prvi put od odlaska iz Leotara: Za otkaz sam saznao preko portala!

Branislav Krunić je u decembru prošle godine dobio otkaz na klupi Leotara, a sada se prvi put oglasio o tom događaju.

Branislav Krunić je u decembru prošle godine smijenjen sa klupe trebinjskog Leotara. Tome su kumovali loši rezultati u jesenjem dijelu sezone u m:tel Premijer ligi BiH, a naročito u drugom dijelu polusezone, koji je tako nakon šest mjeseci napustio kormilo prvog šampiona BiH.

"Upravni odbor Fudbalskog kluba Leotar donio je jednoglasnu odluku da raskine saradnju sa trenerom Branislavom Кrunićem i njegovim stručnim štabom. Analizirajući rezultate u jesenjoj polusezoni, a naročito u posljednjih sedam kola, gdje je Leotar osvojio samo dva od moguća 24 boda, uz evidentno lošije igre nego u prvom dijelu prvenstva, upravni odbor je donio ovu odluku”, saopštio je tada klub sa "Polica", a sada se prvi put o tom događaju oglasio i Krunić.

"Nisam se javno oglašavao od svog odlaska iz Leotara, kluba u kome sam igrački odrastao. A i kako bih kad sam od portala sredinom decembra saznao da im više ne trebam, a kasnije i preporučenom pošiljkom dobio otkaz. Što me nije iznadilo s obzirom da od 16. oktobara niko nije došao u klub i nije imao nikakvu komunikaciju sa stručnim štabom. Leotar nisu ljudi koji su trenutno u njemu i oko njega, on je mnogo više od toga! Ne valjaju Veso, Pego, Čoka, Šabi, Darko, Joco, Ćure, Neno, Joksa, Semo, Sile, Rile, Srdjo, Krle..... Leo je iz kamena niko, izborice se on i sa ovim. Sretno u nastavku prvenstva do opstanka", saopštio je Krunić.

Podsjećamo, Krunić je na klupu Leotara sjeo proteklog ljeta umjesto Olega Ćurića, kada je postalo jasno da će Trebinjci u m:tel Premijer ligi BiH zamijeniti Krupu, koja je zbog finansijskih problema odustala od takmičenja.