On je Zvezdino zlato! Ohi i Katai srušili Partizan, a Stanković hvali tećeg igrača - Donio nam je prevagu!

Trener crveno-bijelih raspričao se pred novinarima nakon velike pobjede njegovog tima.

Fudbaleri Crvene zvezde uspjeli su da savladaju Partizan u 166. vječitom derbiju i šampionsku trku u Superligi učine zanimljivom. Nakon pobjede koju su golovima donijeli Ohi i Katai crno-bijeli su ostali lideri na tabeli, ali sa samo dva boda prednosti u odnosu na najvećeg rivala.

Na konferenciji prije meča Stanojević je pričao da je svejedno da li je razlika dva ili pet bodova, odmah nakon meča je pričao o svojim greškama, dok je Dejan Stanković nakon susreta svojim igračima dao DESETKU! I na konferenciji za štampu bilo je zanimljivo...

Crvena zvezda se za susret protiv najvećeg rivala taktički dobro spremila!

"Mislim da smo dobro analizirali utakmicu. Sad kad smo dobili, može drugačije da se gleda. Bilo je dosta pritiska, na igrače, klub, moj tim. Mislim da su momci vjerovali u ono što smo spremali. Drugo poluvrijeme nije bio taj ritam, ali to je i normalno, ne može 90 minut da se igra visok presing. Spremili smo se za to. Zadnjih 15 minuta sa 5 pozadi, spustili smo Sanoga, to smo i spremali", rekao je Stanković.

Pojedince nije želio da izdvaja, ali... Bilo je nekoliko riječi o partiji mladog defanzivca, Zvezdinog djeteta.

"Svi su bili... Da kažemo kakvu je Eraković utakmicu odigrao. Ne mogu da izdvojim nekog, bilo je tu dosta prljavog posla koji se nije vidio. Partizan je u nevjerovatnoj formi, mi smo bili malo svježiji. Oni igraju odličan fudbal, teška su ekipa za pobijediti", istakao je šef stručnog štaba.

Partizan kao da je ostao iznenađenjen pojavljivanjem Slavoljuba Srnića na teren. Stanković je to odlično pripremio, a vezni fudbaler u ulozi koju sve češće igra dao mnogo timu i utakmici.

"Dobije se dosta na ravnoteži sa tipom igrača kao što je Srnić. Njegova reakcija može da odradi dva posla i to vrhunski. To je donijelo ravnotežu, ako ne i prevagu u nekim momentima. Tu je bio ključ. Srna je zlato od igrača, neko ko obožava ovaj klub i spreman je za njega sve da da. Ja nisam sumnjao."

Ko je sada favorit za titulu?

"Ja opet ponavljam, Partizan igra odličnu sezonu. Nama je bilo bitno za priključak. Ne znam šta bih govorio da nije... Ima mnogo da se igra, još 13 utakmica do kraja. Mi moramo sve da dobijemo do kraja, da čekamo derbi, možda da iskoristimo neki kiks Partizana", rekao je Stanković.

Šef stručnog štaba crveno-bijelih presrećan je zbog pobjede u fantastičnoj atmosferi, pred svojim navijačima.

"Lijepo je kad odbraniš kuću, kad dobiješ na Marakani. Prvo gledam kao navijač, budem presrećan zbog toga", dodao je trener Zvezde.

Zbog ove pobjede mnogo teže bi moglo da bude škotskom predstavniku, pošto Zvezda raspoložene čeka dvomeč sa Rendžersom.

"Dobili smo na samopouzdanju i energiji koja nam je bila potrebna. Biće teško i nama. Imamo šansu, imamo nadu, to nam niko neće oduzeti. Ako budemo fokusirano, biće teško i nama i njima."

Meč je, na neki način, obilježila i odbrana Milana Borjana u prvom dijelu meča, kada je Partizan imao svoju najbolju šansu na utakmici.

"Desilo se što smo se najviše pribojavali. Poslije naše greške, brza tranzicija... Kvaliteti Borjanovi nikad se nisu stavljali u pitanje. Kapitenski, zvezdaški, imao je jednu loptu i odbranio", rekao je Dejan Stanković.

Povreda Milana Rodića ne treba da brine navijače.

"Rodić je ok, dobio je udarac u glavu u sudaru sa igračem Partizana. Pokušao je, vratio se, mi nismo htjeli da rizikujemo."

Podjsećamo, meč na stadionu Rajko Mitić obilježila su i dva detalja kada su treneri bili u centru pažnje. Prvo su se dogodile čarke na poluvremenu, kada su brojni fudbaleri učestvovali u koškanju, a obojica trenera u kratkom roku dobila žute kartone, da bi se njih dvojica "ispričali" i na kraju susreta.

Trener Partizana Aleksandar Stanojević otkrio je da je taj razgovor bio prijateljski i da je prošao veoma korektno.