Jedna velika nula za nas, ali kriv sam i ja! Stanojević brutalno iskren poslije poraza, priznao svoju grešku

Trener Partizana nije štedio ni svoje igrače, ali ni sebe poslije poraza od Crvene zvezde u derbiju.

Izvor: Arena Sport /Printscreen

Fudbaleri Partizana su prije svega zbog lošeg prvog poluvremena izgubili "vječiti derbi" od Crvene zvezde sa 2:0 na "Marakani", a poslije meča je Aleksandar Stanojević istakao upravo prvih 45 minuta kao problem.

Šef struke crno-bijelih nije bježao od svoje odgovornosti za neke odluke koje se tiču sastava tima.

"Tako je, baš smo loše igrali prvo poluvrijeme, totalno smo nemoćni bili, nismo imali ni intenziteta niti bilo čega. Vjerovatno je to i zbog mog lošeg odabira ekipe, trebalo je da izaberem neke igrače koji su bili svježiji", naglasio je Stanojević.

Probao je prvi trener crno-bijelih da podigne svoj tim sa tri izmjene na poluvremenu, ali nije to bilo dovoljno za preokret.

"Zvezda je zasluženo pobijedila, nije bio lijep derbi za oko kao ni inače što nije, ali prvo poluvreme jedna velika nula za nas. Čestitam Zvezdi na pobjedi", dodao je on.

Drugo poluvreme, iako nedovoljno za preokret, bilo je mnogo bolje za gostujući tim.

"Bili smo bolji napadali smo sve vrijeme drugo poluvrijeme, ali nismo stvarali neke šanse. Željeli smo, napadali, bili mnogo bolji i odlučniji u drugom poluvremenu, ali to nije bilo dovoljno i Zvezda je zasluženo pobijedila", dodao je Stanojević.

Ušao je Partizan sa pet bodova prednosti u ovaj meč, a sada je na "samo" dva. Ipak to ne mijenja puno stvari.

"Ne komplikuje to borbu za titulu. Nije lako da izgubite derbi, ali to bodovno ne mijenja stvari. Mi smo bodovno tu, i pet i dva boda prednosti je mala prednost", zaključio je on.