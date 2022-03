Ovo u Srbiji je mržnja, bitka na život i smrt: Ohi pričao Norvežanima o Zvezdi - Tako nešto nikad nisam doživio!

Napadač Crvene zvezde Ohi Omoižuanfo sumirao je utiske poslije večitog derbija, ali i poslije početnog perioda života u Srbiji.

Izvor: MONDO/Uroš Arsić

Nedeljni 166. "vječiti" derbi pripao je Crvenoj zvezdi, koja je savladala Partizan 2:0 i tako im se primakla u vrhu tabele na samo dva boda zaostatka.

Jedan od junaka pobede Zvezde bio je novi golgeter ekipe Ohi Omoižuanfo, strijelac na svom debiju u derbijima, a sada je napadač crveno-bijelih Norvežanima pričao o utiscima.

Ohi je ranije za sajt kluba istakao da je oduševljen derbijem, ali za norveški "TV2" je dočarao tamošnjim ljubiteljima fudbala kako je to igrati meč između Zvezde i Partizana. On kaže da su pred njim bila velika očekivanja, zbog odličnih partija u Moldeu

"Navijači Crvene zvezde su vidjeli šta sam uradio u Norveškoj. Očekivali su da dođem i sve to ponovim u Srbiji. To je vrlo teško. U medijima se dosta pričalo o meni, postojao je pritisak da odmah počnem da dajem golove", počeo je Ohi.

Već ma prvom derbiju je uspio da pogotkom "kupi" navijače Zvezde.

"Bilo je jako emotivno. Jedva se sjećam kakav je taj osećaj. Bila je to samo radost, i opijenost emocijama. Lijepo je biti u mogućnosti ispuniti očekivanja. Bilo je apsolutno fantastično."

Derbi na stadionu "Rajko Mitić" igrao se pred praktično 40.000 ljudi, a Ohi je prepun utisaka sa tog meča.

"Bilo je aposlutno divlje, apsolutno fantastično. Gotovo je nemoguće to opisati, jer morate da doživite. Nikada ranije nisam doživio takav pritisak. Od prve sekunde počinju varnice. Apsolutno ludo iskustvo", priča Ohi i otkriva kakvu ljubav osjeća prema navijačima Zvezde.

"Oni su se zaljubili u mene, ja sam se zaljubio u njih. Pojedini navijači su došli i do mog broja telefona. Jedan me je predstavio kao supermena. Odmah sam podijelio tu objavu. Kada je neko odlučio da seče i lijepi, pravi fotomantaže, zaslužio je da ga nagradim."

Kako kaže, brzo mu je postala jasna razlika između fudbala u Srbiji i Norveškoj.

"Ovo u Srbiji je mržnja. Nije to samo fudbal. U Norveškoj kada se sastanu Lilestrem i Molde, riječ je o sportu. Ovdje postoji istorija mržnje između dva kluba. To je skoro bitka na život ili smrt. Srećan sam što sam to doživio."

Slično je i sa radom u timu Dejana Stankovića.

"Ovo je sasvim druga kultura. Treniramo vrlo jako i u sred sezone, iako imamo mnogo utakmica. To je srpski mentalitet, i morate da izdržite. Nema ovdje lakog oporavka. Kada odigramo utakmicu, već sutradan treniramo jako."

U junu će se reprezentacije Srbije i Norveške sresti u Ligi nacija, a nije isključeno da Ohi bude u napadu tima koji će napasti selekciju Dragana Stojkovića Piksija.

"Nisam mnogo o tome razmišljao, ali postoje ljudi ovdje koji su me pitali da li ću igrati za Norvešku protiv Srbije. Norveška ima veliki broj kvalitetnih napadača, i nije uopšte lako nekome zauzeti mjesto. Samo moram da radim posao najbolje što mogu. Ako budem davao golove, pratiće me", poručio je Ohi Omoižuanfo.