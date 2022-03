Kad kažeš nešto za teren, odmah pomisle da tražiš opravdanje! Husref Musemić nakon remija na "uzoranom" Tušnju!

Podjela plijena na posljednjoj utakmici 21. kola m:tel Premijer lige Bosne i Hercegovine.

U ponedjeljak na "uzoranom" stadionu "Tušanj", fudbaleri Tuzle sitija i Širokog Brijega su odigrali neriješeno rezultatom 2:2 (0:1).

S obzirom na stanje terena, obje ekipe su odigrale dobru utakmicu, mišljenja je poslije susreta bio trener domaćina Husref Musemić.

"Dobra utakmica s obzirom na teren. Ponovo nam se desilo da protivnik bolje otvori meč. U nastavku smo pravili neke promjene, ali desi se da neće lopta, neće šansa i protivnik to kazni. Vidjećemo do kada će to trajati", rekao je Musemić.

Trener Tuzle sitija se kratko osvrnuo na travnjak tuzlanskog stadiona, ali i na narednu utakmicu protiv Veleža.

"Svaka utakmica je teška, a sada nas čeka Velež koji je kvalitetan tim, ali ako ništa imaćemo fudbalske uslove u Mostaru. Kod nas kada kažeš nešto za teren, odmah smatraju da tražiš opravdanja", dodao je šef struke Sitija.

Jure Ivanković, trener Širokog Brijega, zadovoljan je ishodom iako su gosti danas dva puta vodili, a na kraju osvojili samo bod.

"Dosta sadržajna utakmica s obzirom na teren i uslove. Igrati u ovako teškim uslovima korektno i sadržajno nije mala stvar. Mi smo došli s planom da budemo čvrsti i kompaktni u odbrani i da probamo u kontranapadima postići pogodak. Uspjeli smo u tome u prvom poluvremenu. Prevelika je bila frekvencija centaršuteva Tuzla Cityja, događale su se neke greške koje su normalne, ne mogu nekoga kriviti na ovakvom terenu. Rezultat 2:2 je nagrada za obje ekipe. Bilo bi nezasluženo da je bilo ko pobijedio", rekao je Ivanković.

