Brate, kako kidaš! Šou Bobija i Luke: Srbin plesao kao Majkl Džekson, Luka zviždao, pa propjevao na slovenačkom! (VIDEO)

Bobi je uvijek spreman da napravi šou.

Luka Dončić i Boban Marjanović redovno prave šou u NBA, a sada su umjesto narodnjaka koje redovno slušaju i pjevaju pred mečeve počeli da se bave i stranom muzikom.

Dalas je snimio video u kome jedan drugome treba da objasne koju pjesmu čuju u slušalicama. Prvi na redu je bio srpski centar, a čim je zapjevao hit grupe Kvin "We are the champions" Dončić je stavio ruke preko ušiju!

Potom je uslijedila "Billie Jean" od Majkla Džeksona uz koju je Marjanović pokazao zavidne plesne vještine, a kada je Dončić pogodio o kojoj se pjesmi radi povikao je:

"Bravo brate, kako kidaš! Ovako mi to radimo!"

Otkrio je i da je "I want it that way od Bekstrit Bojsa jedna od Lukinih omiljenih pjesama, a kada su počele da se slušaju balade uhvatio je Dončića za ruku!

Dončić nije umio da mu objasni pjesmu "Country roads" jer je znao samo njenu slovenačku verziju, a onda je hit ABBA "Dancing Queen" zviždao, na Bobijevo oduševljenje.

Najveći spektakl sačuvan je za kraj kada se Marjanović oduševio na stihove "It's my life" od Bon Džovija i na kraju spektakularno zaplesao uz "Despacito".

