Ohi oprezan - Rendžers je izbacio Dortmund! Norvežanin uči o istoriji Zvezde

Ohi Omožuanfo se brzo navikao na crveno-bijele i Beograd. Pokazao je to na derbiju, a sada Stankovćeve pulene čeka novi okršaj u Evropi.

Izvor: MN PRESS

Crvenu zvezdu čeka dvomeč osmine finala Lige Evrope sa Rendžersom. Prvo će gostovati u Glazgovu (četvrtak 21 čas), pa će onda dočekati škotski tim u Beogradu.

Pred put u Škotsku i novi evropski duel napadač srpskog tima Ohi Omožuanfo je dao izjavu i pokazao da uči i o istoriji crveno-bijelih.

Ohi je oprezan uoči narednog duela. Hvali rivala koji je izbacio Borusiju Dortmund i dobro zna koliko su predstojeći mečevi bitni.

"Svjesni smo važnosti meča u četvrtak, ali to je samo prvo poluvrijeme. Gostujemo sjajnoj ekipi, koja je sa razlogom najtrofejniji klub u Škotskoj i aktuelni prvak. Na sve to, eliminisali su Borusiju Dortmund i pokazali kvalitet u posljednjem evropskom okršaju, protiv favorizovanog tima. S druge strane, mi smo sa razlogom prvoplasirani završili u grupi, tako da biće veoma zanimljiv okršaj. Uputili su me saigrači da smo sa Rendžersom igrali i 1991. godine, kada smo postali evropski i svjetski prvaci, tako da ovaj dvomeč će imati posebnu važnost i za navijače. Cilj u Glazgovu je da ostvarimo što bolji rezultat pred revanš u Beogradu i vjerujem da ćemo uspjeti u tome", rekao je Ohi.

Malo vremena je norveškom napadaču bilo potrebno da pokaže šta zna i umije. Dao je gol i u derbiju protiv Partizana.



"Sve funkcioniše u najboljem mogućem redu. U Beogradu se osjećam kao kod kuće, a u Zvezdi su me svi prihvatili kao da smo cijeli život zajedno. Otuda dolaze i golovi, jer je za igrača najvažnije da se osjeća dobro, kako bi na terenu mogao da pruža najbolje što zna. Ušli smo dobro u proljećni dio sezone, podižemo formu i siguran sam da ćemo biti pravi, ne samo u četvrtak, već u svakom meču do kraja sezone. Pokušaću da pomognem ekipi najbolje što umijem, kako bi ostvarili pozitivan rezultat u Glazgovu", jasan je Ohi.