Nestvarna odbrana Piksijevog orla: Svi mislili da je gol, a on magično izvukao loptu! (VIDEO)

Mladi čuvar mreže nastavio da se nameće selektoru Srbije.

Fudbaleri Kortrajka poraženi (3:2) su u okviru belgijskog prvenstva od lidera Rojal Uniona, ali je srpski golman Marko Ilić (24) blistao i pored tri primljena pogotka. Nekadašnji čuvar mreže Voždovca napravio je jednu od najboljih odbrana u belgijskom fudbalu ove sezone!

Kada su svi pomislili da je savladan, on je uspio da loptu izbaci sa gol linije u posljednjem momentu, samo trenutak prije nego što bi rivalu donijela veliku radost.

Odlično pozicioniran, Ilić je sačekao udarac glavom protivničkog napadača, a zatim refleksno intervenisao i sačuvao svoju mrežu.

Biće to jedan od poteza koji su obilježili fudbalsku sezonu u Belgiji, a Marko Ilić je još jednom pokazao da bi u budućnosti mogao da bude prvi golman reprezentacije Srbije. On je ove sezone standardan na golu Kortrajka koji je u sredini tabele belgijske lige, a to mu je prvo inostrano iskustvo.

U Belgiji je od septembra 2020. godine i za sada je opravdao povjerenje u klubu, a dobrim partijama nametnuo se i selektoru Draganu Stojkoviću Piksiju. Nekoliko puta je dobijao pozive u nacionalni tim, a debi je upisao na prijateljskom meču protiv Jamajke kada je branio 45 minuta.

Pogledajte njegovu intervenciju: