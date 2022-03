Nisam rijaliti trener, to je smiješno! Stanojević se brecnuo na pitanje - Je l' znate šta je Partizan uradio do sada?

Trener Partizana je na konferenciji za medije govorio o predstojećem meču crno-bijelih protiv Fejnorda.

Izvor: Youtube/FK Partizan Beograd

Fudbaleri Partizana su spremni - vrijeme je za najvažniju evropsku utakmicu ove sezone. Crno-bijeli u četvrtak uveče (18.45) dočekuju holandski Fejnord u prvom meču osmine finala Konferencijske lige.

Veliki uspjeh na evropskoj sceni je već ostvaren, ali trener Aleksandar Stanojević poručuje da će njegova ekipa učiniti sve da ovo ne bude posljednji stepenik njegovog tima.

Stanojević je u razgovoru sa medijima istakao da želi da svi koji vole Partizan uživaju u meču protiv holandskog velikana.

"Izuzetno smo ponosni na naš klub, igrače i navijače što možemo da prisustvujemo jednom spektaklu evropske utakmice. Dobro smo dogurali. Želim da svi uživamo, navijači i mi na terenu. Da igramo sa ponosom i pokažemo sebe u najboljem svjetlu, da probamo da napravimo još jedan veliki uspjeh."

Upitan o formi Partizana, Stanojević ističe da je izuzetno zadovoljan.

"Prezadovoljan sam formom svoje ekipe, osim derbija koji smo loše odigrali. U Nišu smo bili izuzetni i poslije toga, imali smo i Spartu. Tu nemamo problema. Svaka utakmica nosi nešto novo i posebno. Na visokom nivou smo došli do daleke faze evropskog takmičenja."

Na pitanje da li bi motivisanost ekipe mogla da odigra važnu ulogu, trener crno-bijelih je jasan da motivacija uvijek postoji.

"Pričati o motivaciji u Partizanu, nema potrebe. Imate situaciju kad vam se protivnik nametne, iako smo motivisani. Ako budu bolji od nas, nećemo reći da nismo motivisani bili. Ne treba ništa da im kažem sutra na sastanku. Igraju istorijsku utakmicu, kakva crna motivacija. Možda ćete reći poslije utakmice da nismo bili motivisani ako ne ode kako treba, ali ne, to se ne dovodi u pitanje u mom timu. Ako vidite naš trening, vidjećete kakva je motivacija čak i na treningu. Nekad možda to izgleda tako na utakmici, ali dođite na trening i sve će vam biti jasno kako funkcioniše."

Stanojević je bio upitan i o nadimcima koji su mu se pridodavali uz njegov nadimak "Stanoje", aludirajući na neke prethodne neuspjehe u Partizanu. Imajući u vidu da je eliminisao Pavela Vrbu (trener Sparte) koji je prije četiri godine izbacio Partizan sa Viktorijom Plzenj, a da je slično učinio i trener Fejnord Arne Slot, kada je bio trener AZ Alkmara, dio pitanja odnosio se i na to da li bi on sada mogao da postane "Stanoje osvetnik" ili nešto slično.

Kako kaže, ne bavi se takvim stvarima u svojoj karijeri.

"Nisam ja rijaliti trener i neozbiljno je da pričam o tome. To je stvarno smiješno. Ne pratim to, nisam rijaliti trener da ja pričam o tome. Ozbiljno se bavim poslom, imam iza sebe Lige šampiona i trofeje, a neozbiljno je da se ja bavim nadimcima. Smiješno mi je to da komentarišem i neozbiljno. Vrlo ozbiljno radim ovaj posao. Pravio sam i istorijske rezultate da bih na taj način pričao ili komentarisao. Je l' znate šta smo mi uradili do sada, je l' poštujete to? Nemojte tako... Da ne pričamo o nekim glupostima. Te rijaliti priče možete da pričate negdje u restoranu ili gdje se priča, na konferenciji pričamo ozbiljne stvari. Ne pridajem tome pažnju."

On se potom nadovezao na dio pitanja koji se odnosio na kolegu Slota, trenera Fejnorda.

"Ne razmišljam da li sam eliminisao Murinja, Slota ili igram domaću ligu. Niti sam razmišljao o Vrbi. Čovjek isto pravi vrhunske rezultate, nekad pobijedite, nekad izgubite. Ne gledam lično. Gledam stil trenera, način na koji ekipa igra. Produžio je svoj ugovor u Fejnordu, znači da radi dobar posao. I ja sam produžio ugovor (smijeh). Ne razmišljam, gledam samo kako da neutrališem način njegove igre."

