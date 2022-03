Partizan da se pazi presinga i krila Fejnorda: Vejinović za MONDO - U Beogradu nije lako, o Zvezdi i meni je bilo priča!

Marko Vejinović, fudbaler srpskog porijekla koji je igračko ime stekao u Holandiji, u razgovoru za MONDO otkriva sve što u Partizanu treba da znaju o Fejnordu i otkriva da li bi volio da zaigra u Srbiji u budućnosti.

Izvor: Profimedia/MN Press

Kada su kuglice na žrijebu u Nionu spojile Partizan sa Fejnordom, bila je to najava da će se neki srpski klub po prvi put susreti sa velikanom iz Roterdama. Partizan ima lijepa sjećanja na Groningen, u dva navrata, kao i pomiješana osjećanja poslije mečeva sa AZ Alkmarom. Sa Fejnordom zajedničku istoriju imaju u Danku Lazoviću i Stefanu Baboviću, igračima koji su nastupali za oba kluba.

No, o onoj zajedničkoj istoriji koju će srpski crno-bijeli i holandski "ponos juga" ispisati na terenu, za MONDO je govorio Marko Vejinović. Fudbaler srpskih korijena koji je odrastao u Holandiji i nekada nastupao za Fejnord, bio je srećan da govori o klubu sa kojim je 2017. bio šampion države.

Vejinović ima 32 godine i trenutno nastupa za kineski Tjanđin. U Fejnordu je igrao od 2015. do 2017, u periodu kada je svlačionicu dijelio sa legendarnim Dirkom Kajtom. Sada u Roterdamu duvaju neki drugi vjetrovi.

"Fejnord jeste slavno ime, ali to nije klub koji je nekada bio", počinje Vejinović razgovor za MONDO o prvaku Evrope iz 1970. i dvostrukom osvajaču Kupa UEFA.

"Fejnord je među tri najbolja kluba u Holandiji. Imaju definitivno najbolje navijače u Holandiji, oni su baš fanatici koji se uvijek drže uz klub. Imaju jako dobrog trenera Arnea Slota. On je prošle godine vodio AZ Alkmar i stvarno je uradio odličan posao. Malo je nedostajalo da postanu šampioni ispred Ajaksa. Sad je u Fejnordu koji igra napadački fudbal", odmah se Vejinović "baca" na analizu Partizanovog protivnika.

NAPAD IM JE I ODBRANA, PAZITE SE PRESINGA

Marko Vejinović u dresu Fejnorda

Izvor: Profimedia/ANP/Martijn Beekman

Znamo kakvu startnu postavu Partizana sprema Aleksandar Stanojević. Ali šta crno-bijeli mogu da očekuju od Fejnorda?

"Oni igraju visok presing, kada izgube loptu, odmah gledaju da je presingom što prije vrate. Žele da igraju od posljednje linije i kod njih nema baš dugih lopti. Očekivano, na sredini terena oni nemaju igrače koji su 'razbijači', već su to više znalci, koji vole da igraju. Njihovi bekovi non-stop idu u napad i zato su toliko ofanzivni. Nemaju ni tipičnog špica, a lijevo krilo Luis Sinistera je njihov najbolji igrač ove sezone. On je taj koji kreira akcije, koji stvara situacije 'jedan na jedan' i koji umije stvori šanse i za sebe i za druge", u dahu raportira momak rođen u Amsterdamu.

Vejinović - čiji otac Dragan je iz Česterega kod Zrenjanina, a majka Milka iz Žune kod Prijedora - kaže da je u Fejnordu jasan napredak u odnosu na prošlu sezonu. Glavni "krivac" za to je upravo trener Arne Slot.

"U Holandiji su ove sezone pokazali da su stabilan tim i da imaju dobru organizaciju. Imaju trenera koji je taktički jak, koji uvijek gleda i protivnika i spram toga može nešto taktički da promijeni ili poboljša. Biće to teška utakmica i za jedne i za druge. Fejnord uvijek igra 4-3-3. Njihova odbrana je taj presing koji igraju. To je tip odbrane, njihov način defanzive da što prije povrate loptu. Ali nije da se vraćaju u svojih 16 metara i da čekaju kontre, to ne rade", priča Vejinović za MONDO i nastavlja.

"Ove sezone su jako dobri, posebno kad znamo da su prošle godine bili malo pali. Igraju baš timski fudbal, imaju timski duh. Iznenadili su cijelu Holandiju time kako igraju. Prošle godine su imali Stivena Berghujsa, koji je individualno radio veliki posao. Sinistera je sad to malo preuzeo, ali više su timski kvalitetni."

OVAJ DVOMEČ JE "FIFTI-FIFTI"

Luis Sinistera

Izvor: Profimedia

Fejnord će u Beogradu biti bez Gusa Tila, jednog od njihovih najboljih igrača.

"On je 'desetka' i to će biti jako teško za njih. Davao je baš puno golova i uvijek je u protivničkom šesnaestercu da postiže golove. To će biti značajan gubitak za njih. Nedostajaće im. Mislim da će možda umjesto njega igrati Jens Tornstra."

Vejinović ističe da nije imao prilike da prati ovaj tim Partizana.

"Da budem iskren, slabo pratim srpski fudbal. Uglavnom je to praćenje rezultata, gledam 'lajvskor' ko je prvi, ko je pobijedio, ko je dao golove i slično. Mi nemamo u Holandiji TV prenose mečeva iz Srbije."

Ipak, iako dobro poznaje kvalitete Fejnorda, ne misli da će oni biti favoriti. Kako kaže, neće Holanđanima biti lako ni što igraju pred Partizanovom publikom, iako su u svom Roterdamu navikli na 'vrelu' atmosferu.

"Neće im biti strano, ali neće im biti ni svejedno. Nikom nije lijepo kad ideš u inostranstvo i igraš protiv navijača kao što znamo da u Srbiji imamo. Oni su navikli na to kad navijaju za njih, a sad će biti protiv njih. Nije svejedno. Trebalo bi to da dodatno pomogne Partizanu. Mislim da će biti tvrdo za oba tima. Rekao bih da je to 'fifti-fifti', da je 50-50 ko će pobijediti i proći dalje. Sad je Fejnord opet počeo dobro da igra, ali mislim da su ekipe jednake po kvalitetu i da nema baš nekog favorita", objašnjava bivši igrač AZ Alkmara, Heraklesa, Vitesea, Den Haga i poljske Arke.

ČUO SAM PRIČE O MENI I ZVEZDI, VOLIO BIH DA IGRAM U SRBIJI

Marko Vejinović u duelu sa Hakimom Ziješom

Izvor: Profimedia

O svojoj karijeri kaže da je zadovoljan do sada učinjenim otkako je prošle godine potpisao sa kineskim Tjanđinom.

"Trenutno sam dobro i u Holandiji sam na odmoru. Sad čekam da se vratim u Kinu i da počne sezona. Bilo je dobro prošle sezone, opstali smo u ligi što je bio glavni cilj kluba. To smo uradili i solidan početak je to bio. Kina je velika promjena, drugačije je nego u Evropi. Ali vidiš da i oni žele da se kod njih promijeni sve na bolje, ima individualnog kvaliteta u njihovoj ligi."

Ističe da nije isključen skori povratak u Evropu.

"Tamo imam ugovor do kraja juna. Za sada je plan da se vratim u Kinu i završim tih pola sezone što imam i poslije toga ću gledati šta će biti i kakve opcije ću imati. Osjećam se jako dobro, za mene je Evropa i dalje opcija, kao i Kina. Otvoren sam za sve."

Prije par godina, u medijima su se pojavljivale priče o njegovom mogućem transferu u Crvenu zvezdu. Vejinović otkriva zbog čega, kao i da li bi nekada zaigrao u domovini svojih roditelja.

"I ja sam čuo za to, bile su neke priče, ali ništa nije bilo konkretno da se završi. Pa zato i nema mnogo toga da se priča. Jesam, razmišljao sam i o tome, bila bi mi čast da igram u Srbiji. To je ipak mjesto odakle su moji koreni i gdje bih volio da igram ako se pojavi takva šansa", poručio je Marko Vejinović za MONDO.

(MONDO, Nebojša Marković)