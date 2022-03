Nije nam prijatno, ovo je naš maksimum: Stanoje nakon Partizanovih 2:5 - Oni su drugi nivo, da sad vidimo jesmo li pravi

Trener Partizana Aleksandar Stanojević istakao je da je "sve bilo čisto" u ubjedljivom porazu njegovog tima protiv Fejnorda.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Fudbaleri Partizana nisu uspjeli da se pokažu u pravom svjetlu, pošto su u prvom meču osmine finala Konferencijske lige protiv Fejnorda doživjeli jedan od težih evropskih poraza - 2:5!

Očekivano, poslije meča, trener Partizana Aleksandra nije bio zadovoljan ostvarenim.

"Nije nam prijatno poslije ovakvog poraza. Mislim da je činjenica da su oni mnogo bolji od nas. Ovo je bio naš maksimum u ovom trenutku. Pokazali su da su drugi nivo u odnosu na nas. Sve je vrlo čisto", počeo je Stanojević na konferenciji za medije.

Partizan je dva puta vodio, a nakon što su crno-bijeli stigli do 2:1 na startu drugog poluvremena, nisu uspjeli da to vođstvo zadrže duže od nekoliko minuta. Stanojević ističe da je i to uticalo na kasniji pad njegovog tima.

"I to je razlog, ali oni su i u prvom poluvremenu bili dosta često opasni. Oni vrlo lako dolaze do naših 16 metara i lako ulaze u šanse. Imaju po 19-20 udaraca po meču i to je stvarno teško isparirati. Da smo možda uspjeli malo da se konsolidujemo... Brzo smo primili taj gol, slažem se."

Rani izlazak strijelca prvog gola Bibarsa Natha dodatno je otežao posao.

"Sigurno je ta povreda uticala, još bez i Rikarda, Jevtović nije mogao ranije da uđe, nije bio spreman ni za pola sata. To su problemi koje imamo. Ne znamo još procjenu povrede, vjerujem da nije neka duga pauza."

Crno-bijeli su napravili mnogo tehničkih grešaka, napravili pogrešnih dodavanja na sredini terena i u posjedu lopte nisu uspjeli da se bolje snađu.

"Sve se slažem, to je tačno. Vrijeme će pokazati. Do sada smo bili dobri, sada nismo, da li jer smo mi bili slabi ili oni jaki..."

Na pitanje kako bi ovakav poraz mogao da utiče na njegov tim u borbi za titulu, trener Partizana očito želi reakciju njegovih igrača.

"Nije nam prijatno, vidjećemo u nedjelju. Igramo za tri dana. Na nama je da pokažemo da li smo pravi i da li smo spremni."

