Kapiten Rusije odbio reprezentaciju, ali ne zbog politike! Selektor pominjao Ukrajinu, Dzjuba odgovorio - Nisam shvaćen!

Da li su porodični razlozi vezani za Ukrajinu, još nije jasno.

Kritkovali su ga, prozivali, nazivali pogrdnim imenima, a on im je odgovorio prvo saopštenjem, a sada povlačenjem iz reprezentacije! Kapiten nacionalnog tima Rusije Artjom Dzjuba je zbog rata u Ukrajini odbio poziv selektora Valerija Karpina.

Rusija je izbačena iz kvalifikacija za Svjetsko prvenstvu u Kataru 2022. godine, gdje je trebalo da igra sa Poljskom u polufinalu plej-ofa za plasman na Mundijal. Za sada nema mečeva koje Rusi mogu da igraju, ali bez obzira na to selektor Valerij Karpin pozvao je igrače na okupljanje.

Planirana je prijateljska utakmica između seniroskog tima i U21 reprezentacije, a Karpin je otkrio da je Dzjuba tražio da ne bude na spisku pozvanih ovoga puta.

"On mi je rekao da zaista hoće da igra za reprezentaciju, ali da sada, zbog situacije u Ukrajini, gdje ima mnogo rodbine, ne želi da bude pozvan. Izvinio se i zamolio me da ga ne zovem", rekao je Karpin.

Ipak, iako je bilo priče o tome da se protivi ratu u Ukrajini i da je zbog političkih poteza ruske Vlade odbio poziv, on to jasno demantuje. On je potvrdio da su razlozi porodični, ali nije pominjao Ukrajinu.

"Nisam odbio da dođem na okupljanje reprezentacije zbog političkih razloga. Razlozi su porodične prirode i ne želim da ulazim u detalje. Djeluje mi da me selektor Karpin nije najbolje razumio, ili da su njegove riječi pogrešno prenesene", objasnio je Dzjuba.

Visoki napadač je sa 30 golova najbolji strijelac u istoriji reprezentacije Rusije, a dugo godina je kapiten i lider tima.

