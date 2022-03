Voša dovela trenera koji je dobio najbrži otkaz u istoriji: Igrao za njih, vodio ih, a sad mora da ih izvuče iz krize!

"Stara dama" je odlučila da šokira ekipu pred nastavak šampionata Srbije.

Izvor: MN PRESS

Vojvodina je nakon smjene Slavoljuba Đorđevića, koji je ovog proljeća zaređao četiri uzastopna poraza od 1:0, odlučila da na njegovo mjesto dovede Dragana "Gagu" Radojičića.

U pitanju je dobro poznato trenersko ime u srpskom fudbalu kome je "stara dama" treći klub ove sezone u Superligi Srbije, s tim da je Kolubaru vodio svega tri sata - pošto je dobio najbrži otkaz u istoriji. Potom je preuzeo Novi Pazar i sa njima ostvario jednu pobjedu na 11 utakmica, ali u Novom Sadu vjeruju da je bolji od toga.

Igrao je za "lale" od 1994. do 1996. godine, potom bio i vršilac dužnosti tokom jesenjeg dijela sezone 2008/09, a sada se na "Karađorđe" vraća da bi ugasio požar koji je iza sebe ostavio Slavoljub Đorđević.

"Želim da se zahvalim rukovodstvu kluba koje me je poslije 14 godina vratilo na mjesto uspjeha i u klub koji najviše volim. Znaju svi da sam postao Novosađanin onog trenutka kada sam došao da igram za Vojvodinu. U ovom klubu su velike emocije, ja sam veliki navijač Vojvodine i to moje okruženje zna i zato i svi znaju šta želim ovom klubu. Ja sam čovjek i vojnik Vojvodine i kada je tako, onda se ne bira momenat kada da ti stigne poziv", rekao je Radojičić i poručio da bi neki drugi klub odbio, ali kada Vojvodina pozove - to se odmah prihvata.

Radojičić je poručio da Vojvodina ima kvalitet i da mora da bilježi bolje rezultate +, a prvi zadatak je da se poveća efikasnost - na dva gola po utakmici.

"To je moj stil, negdje to uspijem, negdje ne, a sa ovim timom sam siguran da mogu. Igraćemo maksimalno ofanzivno, koliko god budemo mogli, ali to će zavisiti i od protivnika. Mi moramo da igramo efikasniji fudbal i da se više orijentišemo na našu igru, a ne na igru protivnika. Uvažićemo svakog rivala, ali hoćemo da mislimo na sebe", naveo je novi trener Vojvodine.

Bivši trener Novog Sada, Sutjeske, Rudara, Grblja, OFK Beograda, Proletera i Rada neće imati lak zadatak na debiju na klupi Vojvodine pošto ga čeka duel sa Čukaričkim na "Karađorđu"

