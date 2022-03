Tjerao me na prostituciju dok sam išla u srednju školu: Horor ispovijesti žrtava bivšeg trenera Partizana i Čelsija

Žestoke optužbe na račun trenera Avrama Granta.

Izvor: MN PRESS

Poznati fudbalski trener Avram Grant, koji je između ostalog vodio Čelsi i Partizan, optužen je za seksualno uznemiravanje prije mjesec i po dana, a izraelska televizija "Channel 12" otkrila je posljednje detalje istrage.

Grant se tereti po šest tačaka optužnice, a navodno je seksualno uznemiravao mlade djevojke koje su radile u klubovima koje je vodio tokom trenerske karijere. Nije otkriveno koji su klubovi u pitanju, ali se navodi da je Izraelac pokušavao svojim ugledom i uz pomoć moći da ucjenjuje devojke.

Jedna od djevojaka je u dokumentarnom filmu ispričala da je Grant pokušao da je "gurne u prostituciju" još dok je išla u srednju školu, a slao joj je i nepristojne fotografije i poruke i poslije tvrdio da je to bilo slučajno.

Djevojka je takođe ispričala da ju je napao i u automobilu, ali je uspjela da ga odgurne i pobjegne.

Dok sve to Grant negira, još dvije djevojke navode da je Grant plaćao za seksualne usluge, čak je jednoj od njih obećao posao nakon što odsluži vojni rok. Izraelac navodi da je uvijek bio korektan sa ženama i da nije htio da mu naudi, ali broj optužbi je alarmantan i ne ide mu u prilog.

"Rekao mi je da se opustim i da skinem odjeću. Mislila sam da se šali. Sjela sam dalje od njega na kauč, a on je zatražio da priđem bliže. Zgrabio me je žestoko, nije me puštao, a zatim je stavio ruku između butina. Pomakla sam je, a nakon nekoliko minuta razgovora zgrabio me je za vrat i pokušao je na silu da me poljubi", svjedoči jedna od djevojaka koje su ga optužile za seksualno uznemiravanje.

"Nisam imala hrabrosti da kažem ne. Ponovo je pokušao da me napadne, a ja sam otrčala uplakana u kupatilo".

Grant je inače tokom karijere dugo radio u Izraelu, da bi 2007/08 preuzeo Čelsi u pola sezone zbog dobrog odnosa sa Romanom Abramovičem. Odveo je tim do finala Lige šampiona, ali su izgubili od Mančester junajteda. Potom je bio u Portsmutu, Vest Hemu, Partizanu i reprezentaciji Gane.

