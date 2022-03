Ostaje! Partizan čuva golmana do 2024: Hoću da ovdje završim karijeru, ne postoji ništa ljepše od osvajanja titule!

Nemanja Stevanović je potpisao novi dvogodišnji ugovor sa crno-bijelima.

Izvor: MN PRESS

Fudbaleri Partizana se nalaze u neizvjesnoj trci za titulu prvaka Srbije, ali planovi za narednu sezonu se već kuju.

Tako je dogovoren produžetak saradnje sa važnim članom ekipe - Nemanja Stevanović je potpisao novi ugovor sa crno-bijelima!

Partizan je u srijedu objavio da je Stevanović stavio potpis na novi dvogodišnji ugovor i ostaće u Humskoj do ljeta 2024. godine. Ovaj 29-godišnji čuvar mreže poručio je da bi volio da karijeru završio upravo u Partizanu.

"Šta reći pored toga da sam veoma srećan i počastvovan što treći put produžavam ugovor sa Partizanom. Na kraju isteka novog ugovora biće mi to osam godina u Partizanu. Nadam se da ću i poslije toga igrati u crno-bijelom timu i da ću karijeru završiti u Partizanu", rekao je Stevanović za sajt kluba.

On je već jednom osvojio "duplu krunu" u Partizanu, a volio bi da tako nešto ponovi i ove sezone.

"To su osjećaji koji ostaju za cijeli život i kojih se uvijek rado sjetite. Ne postoji ništa ljepše nego uzeti titulu sa Partizanom. Ni tad, kao ni sad, nema mnogo prostora za razmišljanje. Prosto, izađete na teren i jedino što znate je da mora da pobijedite svaku utakmicu. To vam je put do cilja, titule."

Kako kaže, ne smeta mu pritisak koji je uvijek prisutan.

"U Partizanu je svaki dan pritisak. Zbog toga Partizan i jeste to što jeste. Lično, volim da igram pod pritiskom, volim izazove, ciljeve. Za mene je to inspiracija više."

Iako je već šest godina u Humskoj, tek nedavno je prvi put branio na nekoj evropskoj utakmici u dresu Partizana, na meču protiv Fejnorda.

"Lijepo je stvarno, osjećaj je nevjerovatan. Kad vidite onakve uslove, osjećate se kao igrač. Pun stadion, teren perfektan. Nije vam teško na takvim utakmicama da nađete inspiraciju. Treba samo da izađete na teren, pokažete se u najboljem svjetlu i da uživate."

Na kraju, ističe da bi volio i da bude među stativama u posljednjem "vječitom" derbiju u sezoni, koji bi lako mogao i da odluči pitanje prvaka.

"Naravno da bih volio, to je želja svakog igrača. Kao dijete, sanjaš da igraš na derbiju, ne sanjaš da igraš u Realu. Jednom sam branio, drugi put ušao. Oba puta smo pobijedili 1:0. Nadam se da ćemo sljedeći derbi dobiti i biti korak bliže tituli", poručio je Nemanja Stevanović.

(MONDO)