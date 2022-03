Dao impuls Partizanu, a sad poručuje: Naravno da možemo do titule, pa Radniku niko prije nas nije dao gol!

Mladi Nikola Terzić je ponovo zablistao u crno-bijelom dresu.

Izvor: MN PRESS

Uspjeli su igrači Partizana da "prežive" teško gostovanje Radniku u Surdulici. Poveli su domaćini, a onda je Nikola Terzić u 34. minutu donio izjednačenje na asistenciju Kvinsija Meniga.

Rikardo je golom na startu drugog poluvremena donio pobjedu svom timu, a poslije bitne pobjede oglasio se i mladi Terzić.

"Utakmica je bila veoma teška i sa velikim značajem za nas. Kada smo se pripremali, znali smo da će biti veoma teško, jer je to ekipa koja, do današnje utakmice, nije primila gol u drugom dijelu prvensta, ekipa koja igra odlično kod kuće gdje ih je jako teško pobijediti. Naravno, ako dodate na sve i težak teren na kom nije moglo da se igra, a morali smo brzo da se adaptiramo na njega i sve oko nas, ovo što smo uradili čini nas ponosnim, jer smo osvojili jako bitna tri boda", rekao je Terzić.

Pogotovo je pohvalio reakciju tima nakon što je primljen rani gol.

"Mislim da smo odlično ušli u utakmicu i pokazali karakter! Što je najvažnije, kada smo poslije primljenog gola napravili nevjerovatnu reakciju, brzo došli do izjednačujućeg pogotka i nastavili da ređamo šanse sa željom da pokušamo da dođemo do preokreta u prvom poluvremenu. Nakon što smo izašli na teren u drugom poluvremenu, veoma brzo smo postigli naš drugi gol i preokrenuli rezultat u našu korist! Do samog kraja smo pokazali karakter, da smo pravi tim i svi kao jedan", dodao je on.

Naravno da je srećan zbog gola, ali se ovom prilikom zahvalio i asistentu na dodavanju.

"Naravno da sam presrećan, da mi puno znači, na ovako teškom gostovanju ima još veći značaj za tim. Mislim da je došao kao nagrada za vrijedan rad i trud tokom čitave sezone. Kvinsi je odigrao odličnu utakmicu, probio po desnom boku, čekao sam tu loptu u 16 metara i slabijom, desnom, nogom pogodio. Jako bitan gol za mene", zaključio je "bonus" Partizana.

Poslije neuspjeha u Ligi Evrope, ovo je pobjeda koja će dati na poletu igračima.

"Naravno da je osvježilo tim, kao što sam rekao, najteže gostovanje, jako bitna tri boda! Sve je bilo kako treba i kako šef zahtijeva od nas u takvim utakmicama. Pokazali smo karakter, uzdigili se poslije remija sa Napretkom, igramo odličnu sezoni, u trci smo za titulu, stigli do osmine finala lige konferencije. Sada nam predstoji reprezentativna pauza, gdje će svi odmoriti i biti spremni za nastavak prvenstva", dodao je on.

Na kraju je istakao da vjeruje da njegov tim može do titule.

"Naravno da možemo do titule, ima još dosta da se igra. Spremni smo za nastavak i nadamo se da ćemo slaviti titulu na kraju", naglasio je Terzić.

