"To vam je najgori posao u Americi": Ove riječi odjekuju kroz NBA, zato im je Nikola Jokić noćna mora

Poznati NBA analitičar Kolin Kauherd je detaljno analizirao igru Nikole Jokića u meču sa Minesotom. A onda se javio Džulijus Rendl i sve potvrdio.

Imao je Nikola Jokić najbolje veče u karijeri kada je Minesoti ubacio 61 poen, uz 10 poena i 10 asistencija, a još NBA bruji o toj utakmici. Igrala su se dva produžetka, trostruki MVP NBA lige je na terenu proveo 53 minuta, a na kraju je pobjednika odlučio promašeni zicer Rasela Vestbruka. Na ovom meču nije bilo Naza Rida, koji je bio suspendovan, a kada je Rudi Gober morao napolje zbog šest ličnih grešaka, Džulijus Rendl je morao da preuzme Jokića.

Komentarišući taj meč poznati američki NBA analtiičar Kolin Kauherd je istakao da je Rendl imao "najgori posao koji postoji". Krilni centar koji jeste poznat kao ozbiljan i požrtvovan defanzivac je morao da čuva mnogo višeg, težeg, ali i boljeg igrača. I nije se baš proslavio.

"Najgori posao u Americi je na jedno veče pripao Džulijusu Rendlu koji je morao da čuva Nikolu Jokića sinoć. Igrao je 53 minuta, dao 61 poen, imao još jedan tripl-dabl", rekao je Kauherd u početku svoje analize i nije puno pogriješio. A onda je nastavio da hvali Jokića.

Amerikanac je opčinjen Jokićem

"Svi veliki visoki igrači koje sam gledao imali su nešto što ih definiše, Karim je imao horog, Rasel skokove i odbranu, Hakim rad nogu, Šek snagu, a onda je tu Jokić koji je moderna definicija košarke. On radi šest stvari dobro: šutira, dodaje, pravi blokove, igra ispod koša, vodi loptu, daje duge pasove možda najbolje u ligi. On je trenutno drugi u NBA po broju ukradenih lopti. Mnogo podsjeća na Lebrona po tome što je promijenio ono kako se definiše košarkaš, takvu raznovrsnost nikada nismo vidjeli. Mnogi superstarovi te pretrče ili preskoče. To nije Jokić. On nekako lagano prođe pored tebe, nasloni se na tebe. Neće preskočiti nikoga", rekao je Kolin Kaherd o Jokiću.

Rendl sve potvrdio

"Osjećam se užasno, apsolutno užasno. Moje tijelo je u šoku. Njegovi okreti pri šutu sa druge noge, šutevi udesno... Radi sve te lude stvari na terenu, brate. Ne zna ni kako da ti objasnim", rekao je Džulijus Rendl kada su ga pitali kako je bilo čuvati Nikolu Jokića i praktično je potvrdio sve što je NBA analitičar rekao o srpskom košarkašu.