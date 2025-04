Kevin de Brujne emotivnom objavom potvrdio da napušta Mančester siti: Vjerovatno naslućujete šta slijedi...

Ranije je objavljeno da bi Belgijanac karijeru trebalo da nastavi u SAD, gdje će potpisati za San Dijego, klub koji je osnovan prije dvije godine.

Kevin de Brujne potvrdio je da će napustiti Mančester siti na kraju sezone u emotivnom pismu upućenom navijačima.

Belgijski vezista se pridružio Sitiju iz Volfsburga 2015. godine i od tada je odigrao više od 400 utakmica za klub, osvojivši šest titula Premijer lige, kao i Ligu šampiona, dva FA kupa i pet Liga kupova.

Problemi sa povredama su ga mučili posljednjih sezona, zbog čega je od početka sezone 2023/24 započeo samo 27 utakmica od mogućih 68 u Premijer ligi.

De Brujne je samo tri puta odigrao svih 90 minuta u ligi od septembra, a njegov pad fizičke spreme bio je naročito uočljiv tokom poraza Sitija od Real Madrida na "Etihadu" u februaru.

Bivši fudbaler Čelsija je od tada započeo samo jednu od posljednjih šest utakmica Premijer lige, a sada je i zvanično potvrđeno da će napustiti klub kada mu ugovor istekne na kraju sezone.

Obraćajući se navijačima u pismu objavljenom na društvenim mrežama, De Brujne je napisao:

"Dragi Mančestere, videći ovo, vjerovatno već naslućujete šta slijedi. Zato ću preći pravo na stvar – ovo su moji posljednji mjeseci kao igrač Mančester sitija. Nije lako napisati ove riječi, ali svi fudbaleri znaju da ovaj dan jednog dana mora doći. Taj dan je sada stigao – i zaslužujete da to čujete prvo od mene.

Fudbal me je doveo do svih vas – i do ovog grada. Jureći svoj san, nisam znao da će mi ovaj period promijeniti život. Ovaj grad. Ovaj klub. Ovi ljudi... dali su mi SVE. Nisam imao izbora osim da im dam SVE zauzvrat! I znate šta – osvojili smo SVE.

Sviđalo nam se to ili ne, vrijeme je za rastanak. Suri, Rom, Mejson, Mišel i ja smo beskrajno zahvalni za sve što nam je ovo mjesto značilo. 'Mančester' će zauvijek biti upisan u pasoše naše djece – i, što je još važnije, u srcima svih nas. Ovo će uvijek biti naš DOM. Ne možemo dovoljno da zahvalimo ovom gradu, klubu, osoblju, saigračima, prijateljima i porodici za ovo desetogodišnje putovanje. Svaka priča ima kraj, ali ovo je definitivno bilo najbolje poglavlje. Hajde da zajedno uživamo u ovim posljednjim trenucima!", napisao je De Brujne na Instagramu.

Iako je ova sezona bila razočaravajuća za Siti i De Brujnea, nema sumnje da će ostati upamćen kao jedan od najvećih igrača Premijer lige, kao ključni dio vjerovatno najboljeg tima koji je engleska liga ikada vidjela.

Ulazeći u ovu sezonu, Siti je osvojio Premijer ligu u šest od prethodnih sedam sezona, a De Brujne je bio ključni dio nevjerovatnog uspjeha kluba pod vođstvom Pepa Gvardiole.

Na ljeto bi, prema ranijim pisanjima, trebalo da se presli u SAD i potpiše ugovor sa San Dijegom, klubom koji je osnovan 2023. godine.