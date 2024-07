Kevin De Brujne pobjesnio na novinara!

Kevinu De Brujneu nije bilo do ovakvih pitanja.

Belgija je ispala sa Evropskog prvenstva poslije poraza od Francuske 1:0, a Kevin De Brujne nije bio raspoložen za razgovor poslije ovog meča. Pošto je autogolom Jana Vertongena njegov tim ispao i pošto će ovo biti posljednje takmičenje mnogim igačima iz "zlatne generacije" belgijskog fudbala, dobio je nezgodno pitanje lider tima.

"Zašto belgijska zlatna generacija nije osvojila ništa", pitao je italijanski novinar Tankredi Palmijeri, što je razgnjevilo vezistu Mančester sitija. "Šta je zlatna generacija? Hoćeš da kažeš da Francuska, Engleska, Španija i Njemačka nemaju "zlatne generacije"? Ok", rekao je on, okrenuo se i onda se čulo kako kaže: "Glupane!"

Već nema nekih igrača iz te "zlatne generacije" u ovom timu, pa su se tako oprostili fudbaleri poput Drisa Mertensa, Edena Azara i Tobija Aldervilda, Tibo Kurtoa je bio povrijeđen za ovaj tirnir, dok na spisku nema Kristijana Bentekea i Mičija Batšuajia. Aksel Vitsel ima mnogo manju ulogu, a u godine ulaze i Romelu Lukaku, Janik Karasko, Toma Menije, Jan Fertongen i upravo Kevin De Brujne. Na Evropskom prvenstvu 2016. i 2020. ispali su u četvrfinalu, na Svjetskom prvenstvu 2018. bili su treći, a 2022. su ispali u grupi.

"Hahaha De Brujne me je upravo nazvao glupanom. Hej Kevine, mali podsjetnik za tebe: zlatne generacije Francuske, Engleske, Njemačke i Španije koje si pomenuo su sve došle do finala", napisao je na svom tviter profilu on.

