Portugalce još boli poraz od Srbije i gol Mitra! Selektor omalovažava uspjeh "orlova": Imali su svoje zasluge, ali...

Selektora Portugala Fernanda Santoša očigledno još uvijek boli poraz od ekipe Dragana Stojkovića Piksija.

Srbija će igrati prijateljske mečeve, dok će za to vrijeme Portugal i Italija tražiti put do Svjetskog prvenstva u Kataru. Te dvije selekcije bi, prema očekivanjima, trebalo da igraju u odlučujućem meču 29. marta za plasman na Mundijal. Ujedno to znači i da će jedna od tih selekcija ostati praznih ruku. Prije toga Portugalci igraju sa Turskom, a Italijani sa Sjevernom Makedonijom.

Uoči tih utakmica su održane konferencije za štampu, a ona najzanimljivija bila je u Portu. Tamo je pričao selektor domaćina Fernando Santoš (67). Ni oni ni njegova ekipa očigledno ne može da preboli poraz od Srbije u Lisabonu. Tada je Aleksandar Mitrović dao gol koji je obradovao Srbe, a rastužio cijeli Portugal.

Ne zaboravlja to ni iskusni stručnjak koji se nada da će stvari biti drugačije krajem marta i da će njegov tim biti dio planetarnog šampionata. Uvjeren je da će biti na pravom nivou u mečevima koji slijede.

"U odlučujući mečevima, izuzev tog duela sa Srbijom, smo bili veoma dobri i odradili smo posao. Da, Srbi su imali svoje zasluge za prolaz, ali bih rekao da smo mi imali previše nedostataka. Da smo igrali dobro u tom duelu ispunili bismo cilj. Šta je tu je, to je sada prošlost, hoćemo na Mundijal i moramo da ostavimo sve drugo po strani", jasan je Santoš.

Još jednom je naglasio da je njegov tim pun igrača sa pobjedničkim mentalitetom i da je Portugal osvojio Evropsko prvenstvo 2016. godine, pa Ligu nacija u sezoni 2018/19.

"U prethodnim finalima smo se borili do samog kraja i učinili smo 11 miliona ljudi srećnim. Sada nas čekaju dva finala i želimo da uspijemo. Naš potpuni fokus trenutno je meč sa Turskom."

Već neko vrijeme se spekuliše da je za njega spremljen otkaz ukoliko ne ode u Katar.

"To nije pitanje za ovaj trenutak. Razumijem zašto me to pitate, ali sam koncentrisan samo na sljedeći meč. Svi smo motivisani, znamo zašto smo ovdje i šta je naša odgovornost. Moramo da pobijedimo da bismo bili na Svjetskom prvenstvu", zaključio je Santoš koji ima probleme sa povredama štopera.

