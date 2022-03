Danas je "Mitrovdan" - dan kad "devetka" Srbije daje golove za istoriju! Pogodio tri puta, ova dva gola su remek-djela

Na ovaj datum voli da postiže golove, ali da li će sada dobiti šansu?

Izvor: MN PRESS

Fudbalska reprezentacija Srbije od 20:30 u Budimpešti igra prijateljski meč sa selekcijom Mađarske, a dok domaćini čekaju debi Engleza u dresu svog nacionalnog tima, Srbija iščekuje da vidi u kakvom če sastavu izaći Dragan Stojković Piksi.

U odbrani nema puno opcija, a u napadu je "otpao" Dušan Vlahović, tako da su opcije Luka Jović i Aleksandar Mitrović, Joviću nedostaju minuti i ovo djeluje kao idealan meč za njega, ali Mitrović garantuje golove!

Pogotovo ako je 24. mart! To je datum kada on obožava da igra, dao je već tri gola za nacionalni tim i to u dva jako bitna meča. Prvi put je 24. marta pogađao 2017. godine kada je u Tbilisiju slomio otpor Gruzije u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo 2018. godine.

Gruzijci su tada poveli poslije velike greške odbrane Srbije, izjednačio je Tadić iz penala, a prednost Srbiji donio je gorostasni napadač iz Smedereva fenomenalnim golom! Primio je loptu iz okreta na 20 metara od gola, a onda opalio i pocijepao mrežu Gruzije! Evo kako je to izgledalo:

Kakav pogodak! Izvor: Youtube/Srbija Novine App

Još dva gola koja je dao 24. marta su svježa u sjećanju, jer su se desila prošle godine u meču sa Republikom Irskom. Igralo se na "Marakani", bilo je 1:1, a onda je Mitrogol ubacio u petu brzinu,

Prvo je dao gol za pamćenje, kada je sa ivice šesnaesterca lobovao golmana Irske i tako doveo cijeli stadion do delirijuma! Tog gola se svi sjećamo, a onda je između dva čuvara uspio da skoči i glavom ovjeri bitnu pobjedu!

Evo kako je matirao golmana Irske Izvor: Youtube/FAI TV

Sada, neka se spreme Mađari...

