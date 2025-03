Srbin sve bolji u NBA, ali za koga će igrati? Bira između šest reprezentacija

Tristan Vukčević ima vrlo specifičnu situaciju, on može da bira za koga će igrati kada su reprezentacije u pitanju.

Izvor: Youtube/ Ripple [US]

Sjajno igra Tristan Vukčević. Sada je u sudaru sa Denijem Avdijom i Portlandom uspio da ubaci 17 poena uz 8 skokova i 2 asistencije za 24 minuta na terenu. Pokazao je da je mnogo popravio odbranu, a u napadu se odavno znalo da je ogroman potencijal. Vidjeli smo već na startu meča njegovu sjajnu blokadu nad Skutom Hendersonom, a u nekoliko navrata je otjerao nekadašnjeg centra Crvene zvezde i FMP-a Duopa Rita od koša. Jednom je i njega blokirao, a jednom pogodio sjajan flouter.

Sjajno se snalazio u igri dva na dva i poslije blokova za svoje bekove uspio da se nađe u "mismeču" sa nižim igračem, pa je nekoliko puta poentirao preko najboljeg igrača Portlanda Enfernija Simonsa. Hvatao je ali-upove u tim situacijama i pogađao preko nižeg igrača.

U trećoj četvrtini je sve oduševio kada je pogodio trojku iz dotrčavanja, a kada su krenuli više da obraćaju pažnju na njega i kada su ga udvojili ispod koša dodao je nekoliko odličnih pasova saigračima. Pogledajte sjajnu partiju Tristana Vukčevića protiv Portlanda:

Tristan Vukčević Izvor: Youtube/Horns Offense

Ko je Tristan Vukčević i zašto brinemo?

"Vidjeću, vidjeću", rekao je Tristan Vukčević nedavno kada su ga povodom glasina da umjesto za Srbiju planira da igra za Grčku pitali za koga će nastupati na reprezentativnom nivou. Njegov otac Dušan je nekadašnji reprezentativac Srbije i navodno se još ranije Tristan odlučio za Srbiju, ali je mogućnosti mnogo. Rođen je u Sijeni pa može da igra za Italiju, preko majke koja je Šveđanka ima pravo nastupa za Švedsku, a zbog mladosti provedene u redovima Real Madrida i Španija može da ga vrbuje. Uz to otac mu ima grčko državljanstvo a rođen je u Sarajevu pa onda Tristan ima pravo nastupa za ove dvije zemlje.

Ove sezone u NBA ligi on bilježi 6,6 poena i 3,1 skok uz 0,9 asistencija po meču, ali to polako raste. Nije igrao uopšte na početku godine, ali je onda poslije trejda u kome je Kajl Kuzma otišao u Milvoki dobio mnogo prostora koji sve više koristi. Jednom je Janis Adetokumbo pomenuo da ga je "vrbovao" da igra za Grčku, nadajmo se da to nije istina.