Bogdan Bogdanović odigrao je impresivan meč protiv Klivlenda (20 poena bez promašaja), a onda je otkrio Amerikancima kako se bori sa pritiskom.

Maestralni Bogdan Bogdanović odigrao je u pobjedi Klipersa protiv Klivlenda jednu od najboljih utakmica u karijeri. Ubacio je 20 poena bez promašaja, pogodio po sva četiri pokušaja za dva i za tri poena i "prelomio" jedan od najboljih NBA timova.

Poslije utakmice, Bogdanović je rekao da mu je pritisak velikih utakmica uobičajena stvar još od tinejdžerskih dana i ulaska u prvi tim Partizana prije skoro deceniju i po.

"Mislim da to dolazi sa iskustvom. Ko me poznaje, zna da igram velike utakmice od kada sam imao 18 godina. Od Partizana, poslije preko Fenerbahčea se znalo - ako ne pobijediš utakmicu, ne izlaziš to veče u grad. Ne možeš imati normalnu večeru, ne možeš da se zabaviš. Mislim da to potiče odatle, ta vrsta pritiska, pa zato nisam... Kako se to kaže, čak ni ne znam reč... Ne osjećam (pritisak) na taj način, već dolazi sa iskustvom", kazao je Bogdanović.

"To mi je ostalo od Partizana, odatle je sve krenulo": Bogdan poslije meča karijere otkrio što je hladan kao led

Monstruoznom partijom protiv Klipersa, Bogdanović je ispisao istoriju jer nijedan igrač Klipersa nije odigrao takav meč.

"Bilo je sjajno, veoma dobro i sjajna atmosfera. Volim da igram ovdje, jer je osjećaj kao kod kuće i imamo sjajnu publiku", kazao je Bogdanović, oduševljen i novom halom Klipersa vrijednoj 1,2 milijarde dolara.

Pogledajte kako je Bogdanović izrešetao Klivlend Kavalirse, jedan od dva najbolja tima NBA lige.

Bogdan u poslhednjih 15 mečeva postiže po 13,4 poena za Kliperse i sa klupe pruža ogromnu pomoć starterima, među kojima su protiv Klivlenda blistali Ivica Zubac (28 poena), Kavai Lenard (33) i Džejms Harden (22). Klipersi su trenutno sa skorom 39-30 na osmoj poziciji tabele Zapadne konferencije, ali su u velikom naletu i teško je da će uskoro stati. U posljednjih osam mečeva ostvarili su sedam pobjeda uz samo jedan poraz - od Nju Orleansa.

I sve to bez prvog trenera Tajrona Lua, koji ima probleme sa leđima i zato je propustio i meč protiv Klivlenda.