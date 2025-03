Bolomboj se oglasio poslije povrede i obradovao navijače: Do kraja nedjelje se oslobađam štaka

Iskusni centar Crvene zvezde Džoel Bolomboj je započeo oporavak od povrede i sada se oglasio prvi put o svom stanju.

Crvena zvezda se našla u velikom problemu kada je pred sam kraj meča protiv Olimpije iz MIlana Džoel Bolomboj ostao da leži na terenu. Samo minut i po do kraja regularnog dijela meča on se povrijedio i otkriveno je da će morati na dužu pauzu. Nakon utakmice sa Megom oglasio se sjajni visoki igrač crveno-bijelih prvi put poslije povrede.

"Dobro sam, napredujem. Svi se raspituju, svi me zapitkuju… Svi me podržavaju i zbog toga se osjećam dobro. Prognoza je da će biti potrebno između tri i šest nedjelja, ali moram da idem dan po dan. Ako se vratim brže od toga biće super, ali to je projekcija. Oslobađam se štaka do kraja nedjelje, tako da mogu da budem zadovoljan, to je veliki napredak", rekao je iskusni Bolomboj.

Bolomboja su iznijeli sa terena uz pomoć saigrača na meču, a onda je odvezen direktno u bolnicu ambulantnim kolima. "Što se Bolomboja tiče, moramo da vidimo šta se desilo, mislim da je jako ozbiljno. To je mnogo veći problem od rezultata", rekao je odmah poslije utakmice trener crveno-bijelih Janis Sferopulos.

Kad se vraća Džoel Bolomboj?

Centar koji blista ove sezone sa 10,2 poena i 8,3 skokova po meču u Evroligi po meču neće se po svemu sudeći vratiti do kraja ligaškog dijela takmičenja u najjačoj evropskoj ligi. Poseban problem Crvena zvezda ima za narednu utakmicu sa Olimpijakosom pošto je povrijeđen i Luka Mitrović, a Filip Petrušev koji je na pozajmici iz Pireja nema pravo nastupa. U meču sa Megom Petrušev je igrao centra, a kratko ga je mijenjao Džon Braun. Kakva će rotacija biti na tom mjestu u Pireju, to vjerovatno zna samo Janis Sferopulos.