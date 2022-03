Ristić suspendovan na pet utakmica! Skupo ga koštao nesmotren faul

Mihailo Ristić je suspendovan na pet utakmica zbog faula protiv Bordoa. Na ljeto mu ističe ugovor...

Izvor: Profimedia

Mihailo Ristić će od 1. jula biti slobodan u izboru nove sredine. Još nekoliko mjeseci je ostalo do isteka ugovora sa Monpeljeom i kako stvari stoje vjerovatno je protiv Bordoa odigrao posljednji meč u dresu ovog francuskog kluba. Taj duel neće pamtiti po dobrom pošto je u nadoknadi prvog poluvremena dobio crveni karton zbog oštrog starta.

Poslije nesmotrenog faula je ostao da se raspravlja sa sudijom Leonardom tako da je sve to zajedno uticalo na odluku Disciplinske komisije. Srpski fudbaler je suspendovan na čak pet utakmica. S obzirom na to da "L'Ekip" piše da do produžetka saradnje neće doći, male su šanse da će ponovo zaigrati za klub.

Do kraja sezone Monpelje ima osam utakmica, što znači da bi u najboljem slučaju mogao da zaigra sredinom maja protiv Klermona, potom slijede dueli sa Pari Sen Žermenom i Anžeom. Klub je obezbijedio opstanak, nalaze se na 11. mjestu, pozicije koje vode u Evropu su predaleko, tako da je mala vjerovatnoća da će ponovo obući njihov dres.

Ristić će tako na ljeto moći da bira novi klub, a u prethodnom periodu se spekulisalo i o mogućem povratku u Crvenu zvezdu. Ostaje da se vidi šta će na kraju Mihailo odlučiti.

Inače, Ristić je trenutno sa reprezentacijom Srbije, a na prijateljskom meču protiv Mađarske je zamijenio Filipa Kostića u 46. minutu.