Novinar pokušao da isprovocira Piksija u Danskoj

Dragan Stojković je još jednom poručio da prijateljske utakmice nisu važne, bilo da se u njima pobijedi ili izgubi.

Izvor: Youtube/Fudbalski savez Srbije

Dragan Stojković je pred utakmice sa Mađarskom i Danskom govorio da ga ne zanima pretjerano rezultat pošto su u pitanju prijateljski susreti, međutim da bi bilo lijepo da se pobijedi zbog samopouzdanja. Srbija je u Budimpešti slavila 1:0, dok je u Danskoj odigrala najslabiji meč u Piksijevoj eri i doživjela težak poraz (3:0), a mnoge je iznenadilo koliko srpski seletor nije bio zabrinut zbog rezultata u Kopenhagenu.

Poručio je da je to poraz koji previše ne znači, niti boli, kao što je i rekao u najavi utakmice, međutim jedan od danskih novinara pitao se kako je moguće da selektor Srbije tek tako prihvata poraz.

"Prije utakmice ste rekli da rezultat nije bitan, kako može da vas ne zanima što ste izgubili?", glasilo je pitanje danskog novinara koje je možda i grubo prevedeno na srpski, pa je i selektor Dragan Stojković pomalo ostao u čudu da ponovo mora da objašnjava istu stvar na konferenciji za medje.

"Lijepo sam rekao, ne zanima me. Ne znam koliko vama znači ova pobjeda?", poručio je Stojković koji je potom objasnio jedan od razloga slabije igre Srbije na "Parkenu".

"Mi smo imali puno problema što se tiče kondicije, mislili smo da su igrači zdravi, ali danas sve neke izmjene su bile prinudne. Morao sam da ih vadim iz igre, igrači su tražili izmjene, to je uvijek problem za trenera. Previše ih je danas bilo...".

Selektor je ocijenio i da je ovo poraz koji "dolazi u pravo vrijeme", ali da je bilo i perioda dobre igre. Smatra da je Srbija do prvog gola Danske sve kontrolisala, imala dobar stil fudbala, ali su Danci kaznili propuštene šanse.

"Poraz koji možda dolazi u pravo vrijeme, poraz koji ne boli, znate moje privatno mišljenje o prijateljskim utakmicama. Mene ne zanima rezultat u takvim utakmicama, zanima me samo Liga nacija. Imali smo period dobre igre. Do prvog gola smo apsolutno kontrolisali utakmicu i imali stil fudbala koji želimo. Šteta zbog propuštenih šansi, izgledalo bi sve drugačije. Oni su iskusni i kazne vas kada pogriješite, a mi smo kod golova imali neke svoje greške i to smo platili", kazao je Stojković.

Pohvalio je fantastičnu atmosferu i Kristijana Eriksena koji se vratio nakon srčanog udara i dao gol Srbiji, dok je za kraj konferencije još jednom ponovio da za njega prijateljske utakmice nisu presudne.

"I da smo pobijedili danas, nije bitno".