5 Piksijevih Orlova koji moraju da promijene klub do Mundijala: Potrebni su Srbiji

Dragan Stojković je vjerovatno već počeo da razmišlja o fudbalerima koje će povesti na Svjetsko prvenstvo u Kataru, ali bi za njega bilo idealno kada ga mala minutaža pojedinaca ne bi opterećivala pri izboru tima. Neki igrači bi mogli da promijene boje na ljeto...

Izvor: MN PRESS

Fudbalska reprezentacija Srbije saznaće u četvrtak imena protivnika u grupnoj fazi Svjetskog prvenstva u Kataru, a od juče je i zvanično da ćemo biti u trećem šeširu. Uprkos porazu od Danske (3:0) u prijateljskoj utakmici, utisak je da je Piksijev tim u sjajnoj formi u posljednjih godinu dana i da konačno možemo da probijemo barijeru zvani nokaut faza.

O šansama ćemo znati više kada budu izvučeni protivnici, ali ko god bude sa druge strane - jasno je da smo mi važniji. To je "ideologija" koju je nametnuo selektor Stojković i baš zahvaljući oslobađanju od straha uspijevali smo da izađemo na kraj i sa jačim reprezentacijama. Pobijedili smo Portugal usred Lisabona i pokazali da se i mi pitamo, međutim ima i pojedinih manjkavosti u našoj igri koje valja ispraviti do Katara...

To se prije svih odnosi na to da pojedini fudbaleri u reprezentaciju dolaze bez potrebnog takmičarskog ritma, prosto jer igraju premalo u svojim klubovima, a to se često osjeti i u njihovoj igri i kondiciji.

Dragan Stojković je upravo poslije meča sa Danskom objasnio da pojedini fudbaleri nisu dovoljno spremni, osjetili su povrede usljed jakog tempa utakmice - ili nisu mogli da izdrže svih 90 minuta na terenu. Takav problem nije nam potreban na Svjetskom prvenstvu i zbog toga bi mnogi od njih morali da riješe svoj status u klubu.

Neki će pokušati da se izbore za veću minutažu, a nekima je možda najbolje da promijene sredinu kako bi u novembru bili potpuno spremni za turnir u Kataru.

Za to imaju sasvim dovoljno vremena, a mi smo izdvojili petoricu koji bi mogli da razmisle o transferu.

MARKO DMITROVIĆ (30, SEVILJA)

Izvor: Profimedia

Dugo je postojala debata o tome ko je bolji izbor za prvog golmana Srbije - Dmitrović ili Rajković - i čini se da je iskusniji čuvar mreže polako izgubio tu bitku. Branio je u kvalifikacijama za Evropsko prvenstvo, potom i u Ligi Nacija kod Tumbakovića, međutim još od meča sa Portugalom u Beogradu nije bio među stativama državnog tima.

Razlog je sasvim jasan - Dmitrović više nije prvi golman u klubu. Kao čuvar mreže Eibara imao je prednost u odnosu na Rajkovića, ali koliko god transfer u Sevilju lijepo zvučao: nije mu donio dobro u reprezentaciji. Nije nikakvo iznenađenje da se selektor kod sličnog kvaliteta odluči za igrača koji više igra, pa je tako Rajković preuzeo "jedinicu", dok je Dmitrović u ovom trenutku čak i treći golman, iza Vanje-Milinkovića Savića.

Ove sezone nastupio je samo na osam mečeva za Sevilju, i sačuvao mrežu na pet susreta, a kako bi ponovo vratio šansu da se bori za mesto prvog golmana na Svjetskom prvenstvu - mora da promijeni klub na ljeto.

Nema informacija da li za njega ima interesanata, ali jasno je da ima veoma dobar status u Španiji gdje brani godinama.

STRAHINJA PAVLOVIĆ (20, MONAKO)

Izvor: Profimedia

Najtalentovaniji srpski štoper je u godinama kada mu je potrebno da igra kako bi ispravio nedostatke u svojoj igri, a baš to mu fali od odlaska iz Partizana u ljeto 2020. godine. Uprkos manjku minutaže u Monaku dobijao je priliku u reprezentaciji Srbije jer je idealan za lijevog štopera u sistemu sa trojicom pozadi, međutim gubitak samopouzdanja i sve manje takmičarskog fudbala uticalo je na to da je i njegova pozicija u državnom timu "poljuljana".

Pavlović je odigrao loše u mečevima sa Mađarskom i Danskom, što i nije iznenađenje ako se uzme u obzir da nije mnogo igrao ni u Monaku, kao ni u Bazelu kome je pozajmljen od januara.

U prvom dijelu sezone u Monaku odigrao je 11 mečeva, ukupno oko 900 minuta, dok je u Bazelu nakon treće utakmice prebačen na klupu. Jasno je da se neće zadržati u Švajcarskoj, što mu je druga pozajmica od dolaska u Monako (bio i u Serkl Brižu), dok je pitanje da li će i od ljeta imati prostora u matičnom klubu.

Monako forsira domaće igrače, konstantno stižu novi iz njihove sjajne akademije, tako da bi za Srbiju najbolje bilo kada bi Pavlović pronašao klub koji igra u sličnom sistemu kao i Piksi - i trenera koji oprašta greške.

Samo tako će ostvariti svoj potencijal...

NEMANJA GUDELJ (30, SEVILJA)

Izvor: Profimedia

Malo ko je vjerovao da će tako biti, ali Gudelj je postao jedan od najvažnijih igrača u sistemu Dragana Stojkovića. Zaigrao je na mjestu zadnjeg veznog koji ima zadatak da se spušta u zadnju liniju i pomaže u iznošenju lopte, a to u ovom trenutku nijedan drugi srpski vezni fudbaler ne umije da ponudi. Bar tim kvalitetom...

Zato je za Srbiju važno da Gudelj u Katar dođe potpuno spreman, da se ne povrijedi usljed slabije kondicije i ozbiljnih zahtjeva na turnirskom takmičenju, a za to je potrebno da i u klubu ima takmičarsku formu.

Gudelj je od 2019. godine član Sevilje i njegova uloga se iz sezone u sezonu smanjuje. Tako je ove takmičarske godine odigrao 22 meča, ali je uglavnom ulazio sa klupe i skupio je 1.246 minuta. Nije alarmantno, ali je opominjujuće posebno jer mu sljedeće sezone ističe ugovor i klubovi u tim situacijama, ako ne produže ugovor, znaju da ignorišu igrača.

Dobra vijest je da je Gudelj počeo sve više da igra u 2022. godini, ali da li je to dovoljno da ostane u Sevilji? Da li je dovoljno da Srbija ne strijepi pred Svjetsko prvenstvo u Kataru?

To su sve pitanja koja će sebi morati da postavi tokom ovog ljeta.

NEMANJA RADONJIĆ (26, MARSEJ)

Izvor: Profimedia

Kao i u slučaju Pavlovića, Radonjić takođe luta od unosnog transfera iz Crvene zvezde. Marsej ga je platio čak 12 miliona evra u ljeto 2018. godine, međutim Radonjić nijednog trenutka nije bio blizu toga da postane integralni dio tima sa "Velodroma" i zbog toga je na već drugoj pozajmici.

Nije uspjela pozajmica u Herti u kojoj je bio šest mjeseci, a još manje ima sreće u dresu Benfike. Odigrao je 10 mečeva i skupio tek 300 minuta. Nije bio u planovima trenera, mučila ga je povreda i djeluje da nije srećan u Lisabonu...

Po povratku u Marsej, gdje ima ugovor na još godinu dana, vjerovatno će tražiti da promijeni sredinu i ovoga puta bilo bi idealno da to bude klub u kome će imati prostor da igra - baš kao što je to bilo u Crvenoj zvezdi. Sporadično se priča i o tome da bi ga rado vratili na "Marakanu", međutim vjerovatnije je da karijeru nastavi u inostranstvu pošto ga Marsej sigurno neće pustiti bez obeštećenja koje bi sigurno predstavljalo problem crveno-bijelima.

Radonjić se u posljednje vrijeme etablirao kao vrlo važno oružje Dragana Stojkovića, posebno u drugom poluvremenu, pošto svojom brzinom na mjestu lijevog ili desnog ving-beka pravi problem protivničkim odbranama.

Bila bi šteta da njegova minutaža bude smanjena u Kataru zato što nije u takmičarskoj formi.

LUKA JOVIĆ (24, REAL MADRID)

Izvor: Profimedia

Ne postoji fudbaler koji bi u Jovićevim godinama odbio Real Madrid, ali u jednom trenutku je potrebno reći "dosta, idem ja". Pokušavao je tri godine da se izbori za minutažu kod Zidana i Ančelotija, ali ne ide. Jednostavno nema prostora da igra kada ispred sebe ima možda i najboljeg fudbalera svijeta i trenere koji mu nijednog trenutka nisu stavili do znanja da vjeruju u njega i da samo mora malo da se strpi.

Nije ni Jović sebi pomogao problemom koji je napravio na samom početku pandemije, bilo je i puno povreda, dok zaista nije imao sreće jer ima više poništenih golova u dresu Reala, nego onih koji su priznati (3).

Čak ni pozajmica u Frankfurt nije dala efekta, tako da Jović mora da pronađe novi klub kako bi spasao svoju karijeru, ali i pomogao Srbiji kojoj je potreban i treći špic u Kataru - kada ne bude išlo Mitroviću i Vlahoviću. Poslednji nastupi Jovića za reprezentaciju bili su razočaravajući i uz ovakvu igru možda mu je ugrožen i put na Mundijal.

Promašivao je zicere, nedovoljno se trudio, prenosio nervozu na saigrače, a zbog manjka takmičarskog ritma - jer nije igrao skoro dva mjeseca za Real Madrid - izdržao je samo pola sata protiv Danske.

Dobra vijest za njega je da postoje brojni zainteresovani klubovi, ali će morati pažnjivo da bira. Zovu ga Inter i Milan, ali možda je ovoga puta potrebno da napravi još veći korak unazad, kako bi mogao da ponovo zakorači unapred. Sada je samo važno da igra i povrati samopouzdanje koje je skroz iščezlo.