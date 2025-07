Mateo Kovačić sa Tompsonovog koncerta pravo u Beograd

Mateo Kovačić se u Beogradu sprema za novu sezonu u dresu Mančester sitija. A u Beograd je došao pravo sa koncerta Marka Perkovića Tompsona.

Mateo Kovačić je prošle sezone imao mnogo problema sa povredama, a sada se za novu takmičarsku godinu sprema u Beogradu. On je dao intervju za "Sportske novosti" u kome je otkrio da je trenutno kod poznatog stručnjaka Andreje Milutinovića kod koga već godinama.

Profesor Milutinović ga sprema za novu sezonu, a u Beogradu radi pripreme, kontrole, preventivne treninge i rehabilitaciju. Operisao je petnu kost koja ga je dugo mučila, imao je i problema sa Ahilovom tetivom...

"Dobro sam i znojno. Radim non-stop, u pogonu sam od 8 do 17 sati. Terapije, elektrostimulacije, laser, pa dio vježbi za ostale dijelove tijela koje su mi trenutno moguće. Rješavam i list operisane noge jer je nakon mjesec dana specijalne imobilizacijske čizme, odnosno kretanja uz štake, redimenzioniran. Sve je u redu, svjestan sam da moram puno da radim, da budem uporan te da će se sve to vratiti na najbolji način", rekao je on.

Stigao pravo sa Tompsonovog koncerta

U Beograd je stigao pravo sa koncerta Marka Perkovića Tompsona, na kome je očigledno bilo jako puno hrvatskih sportista. Najviše se prašine podiglo oko rukometnog golmana Filipa Ivića koji je dobio otkaz u Vojvodini zbog prisustva ovom događaju.

Što se tiče Kovačića on je propustio FIFA Svjetsko prvenstvo klubova, još jedan turnir na kome se Siti nije proslavio u zadnje vrijeme. Ne očekuje da bude spreman za početak takmičarske godine, ali probleme koje ima mora da riješi.

"Tu sam već drugi put unutar rehabilitacijskog procesa koji će trajati ukupno tri mjeseca. Nakon operacije koju je odradio specijalista za pitanja zglobova dr Džejms Kalder, imao sam obavezno mirovanje desetak dana. Potom sam išao na prvu fazu ograničenog reaktiviranja kod profesora Milutinovića, nakon čega sam nedjelju dana išao na more sa porodicom te odrađivao program vježbi u moru. Sada sam u drugom dijelu ovdje u Beogradu. Mančester siti započinje s pripremama 28. jula i ja ću se odmah javiti na prozivku. Naravno, radiću po posebnom programu, dok ne dobijem zeleno svjetlo ljekara", rekao je on.

Ko je Mateo Kovačić?

Iako rođen u Lincu on je 2007. godine sa 13 godine odabrao da se vrati u Hrvatsku. Tražili su ga Inter, Juventus i Bajern, ali on je otišao u Zagre i zaigrao za "modre" od 2010. do 2013. godine. Zatim ga je kupio Inter, a onda je prešao u Real Madrid. Odatle je otišao Čelsi, a od 2023. je član Mančester sitija.

