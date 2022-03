Bio je legenda Ukrajine, sad ga se zbog Rusije odrekao i rodni grad: Izbrisali ga iz istorije, sad mu uzimaju sve!

Nepoželjan je u državi čiji je nekada bio heroj.

Bio je jedna od najvećih legendi ukrajinskog fudbala, čovjek sa najviše nastupa u dresu nacionalnog tima, ali je zbog toga što je ostao da radi u Rusiji izbrisan! Anatolija Timoščuka su prvo ukrajinski mediji i fudbaleri kritikovali, a onda ga bukvalno i izbrisali iz istorije!

Sada nekadašnji sjajni defanzivni vezista koji je trenutno pomoćni trener Zenita više nije ni poželjan u rodnom gradu. On je rođen u Lutsku, gradu u zapadnoj Ukrajini, a zbog svojih fudbalskih zasluga dobio je i titulu počasnog građanina.

Sada je na njegov 43. rođendan gradsko vijeće tog grada jednoglasno usvojilo prijedlog da se bivšem fudbaleru Bajerna, Šahtjora i Zenita oduzme ta laskava titula.

Uz sve ovo fudbalski savez Ukrajine mu je poništio i trenersku licencu, a povodom cijele situacije se oglasio i vezista Atalante Ruslan Malinovski. Centralni vezista se takođe ne slaže sa odlukom Timoščuka da nastavi da radi u Rusiji.

"Ne znam šta je s Timoščukom, to treba njega da pitate. Teško je to komentarisati, ali je čudno. Mislim da nije ispravno. On 100 odsto više nije niti će ikad biti legenda ukrajinskog fudbala. Njegova postignuća sada su zaboravljena", jasan je bio Malinovski.

