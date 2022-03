Ti derbiji su bolji od se*sa! Pike potkačio velikog rivala, a nije Real Madrid: Tako nešto ne postoji nigdje na svijetu!

Đerar Pike nije birao riječi kada je govorio o jednom rivalskom klubu.

Izvor: Profimedia

Obožava Đerar Pike da daje provokativne izjave i da proziva pojedine klubove. Njegova najčešća meta je madridski Real, mada se sad na udaru našao i gradski rival. Espanjol. Tim koji je trenutno u drugoj španskoj ligi i koji je blizu povratka u društvo najboljih.

Prvotimac tima sa "Nou kampa" je sada ponovo potkačio Espanjol. Nije previše birao riječi, čak naprotiv, tvrdi da on ima veće finansije nego klub koji je ispao iz Primere. Uz to je pričao i o ambijentu i dočeku koji ima na tom terenu.

Jedan od kapitena Katalonaca je bio prilično oštar. Jedva čeka da ponovo zaigra protiv njih.

"Imam više para nego što je cijeli budžet Espanjola. Uživam da igram tamo mnogo više nego protiv Reala. Obradovao sam se kada sam vidio da se vraćaju u Primeru, jer stvarno volim taj stadion", počeo je Pike razgovor sa Đordijem Vajldom.

Potom je imao slikovito poređenje za ambijent sa tog stadiona...

"Više volim teren Espanjola, nego Real Madrida, te reakcije, ta mržnja, bijes, tako nije protiv Madriđana. Kada ulaziš na njihov stadion, oni ti zvižde, onda se nasmiješ i to onda njihove navijače još više iznervira. Tako nešto ne postoji na svijetu, rekao bih da je bolje od seksa."

Na kraju je pričao o zvižducima sa tribina, pošto je to postala tema zbog Harija Megvajera kome su zviždali u Engleskoj.

"Na mene to nije uticalo, čak naprotiv, zbog toga sam igrao još bolje, više me motivisalo. Suočio sam se sa tim još od kada sam bio klinac i nije mi smetalo. Krivo mi je bilo zbog tima, ekipa to nije zaslužila", zaključio je Pike.