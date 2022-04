Mitrović teroriše golmane u Engleskoj, ponovo je pogodio! Srbin vodi tim ka Premijer ligi i juri još jedan rekord!

Aleksandar Mitrović je postigao novi pogodak u šampionatu, sve je bliži jednom igraču...

Nastavlja Aleksandar Mitrović da teroriše golmane u Engleskoj. Postigao je svoj novi pogodak u sezoni, ukupno 36. i ne planira da se zaustavi. Nova "recka" maestralnog napadača bio je Kvins Park Rendžers, pošto je mrežu rivala zatresao već u 14. minutu.

Fabio Karvaljo je poslao centaršut po zemlji, a Srbin je rutinski sproveo u mrežu i tako pokazao da se nalazi u fenomenalnoj formi. Zahvaljujući njegovim golovima tim iz Londona je sve bliži povratku u Premijer ligu, pošto se sezona polako bliži kraju, a oni su ubjedljivo prvi na tabeli.

Sada je ispred Mitrovića po broju golova u jednoj sezoni ispred samo jedan čovjek. Gaj Vitingem. On je dao 42 pogotka na 46 mečeva, to znači da Mitroviću trenutno nedostaje još šest golova da ga stigne, a do kraja ima još osam mečeva, ne računajući ovaj sa Kvins Park Rendžersom...

"Volio bih da Mitrović obori moj rekord, to što radi je zaista fenomenalno, na odličnom putu je i djeluje mi da osim neke povrede ništa drugo ne može da ga spriječi. Nadam se da će uz to ekipa obezbijediti plasman u elitu", rekao je Vitingem nedavno u intervjuu za "Atletik".

Inače, kada je u pitanju ukupna lista strijelaca prvi je Grejem Legat sa 235 pogodaka, Mitar je iza sa 168.

