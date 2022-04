Prva liga Republike Srpske: Sloboda ostaje bez bodova zbog nastupa Abrega?

Fudbaleri Slobode iz Novog Grada su u prošlom kolu savladali Kozaru rezultatom 2:1, a sada bi mogli ostati bez bodova!

Fudbaleri Slobode savladali su Kozaru sa 2:1, ali bi veoma lako mogli ostati bez teško zarađenih bodova, jer je dres ekipe iz Novog Grada nosio Franko Abrego, koji je u prošlom kolu zbog dva žuta kartona morao prije vremena u svlačionicu na meču protiv Slavije u Istočnom Sarajevu.

To automatski znači da je Argentinac zaradio utakmicu suspenzije i da nije mogao igrati protiv Gradiščana. Na igranje Abrega Kozara je najavila žalbu i ukoliko se dokaže da su bili u pravu dobiće meč 22. kola Prve lige Republike Srpske službenim rezultatom 3:0. Međutim, tu neće biti kraj mukama prvoligaša sa stadiona “Mlakve”, jer je Disciplinskim pravilnikom FSRS za ovakav prekršaj predviđena kazna oduzimanja od tri do 12 bodova ekipi, te suspenzija u trajanju od šest do 12 utakmica fudbaleru koji je nastupio, a nije imao pravo, javlja Glas Srpske.

Ipak, predsjednik Novograđana Mladen Bosančić tvrdi da u nastupu Argentinca ništa nije bilo sporno.

"Abrego je crveni karton odradio u utakmici Kupa Gradskog fudbalskog saveza Novi Grad, koju smo u srijedu igrali protiv Partizana iz Kostajnice i njegovom nastupu protiv Kozare nije bilo ništa sporno. Naime ovo takmičenje je pod ingerencijom Područnog fudbalskog saveza Prijedor, odnosno Fudbalskog saveza Republike Srpske i crveni karton se automatski odrađuje. Da je tako potvrđuje i sistem “komet” u kojem je Abrego bio “zelen” što znači da je mogao igrati", naglasio je Bosančić.

Prema njegovim riječima, mnogima smeta što se Sloboda nalazi u samom vrhu tabele.

"Mi smo mali klub u finansijskom smislu, ali veliki po tradiciji i istoriji. Mnogo smo uradili u posljednje dvije godine i od kluba koji je bio pred gašenjem napravili ekipu, koja je po meni i najkvalitetnija u Ligi. Uporedo smo sređivali infrastrukturu na stadionu “Mlakve”, jer ne krijemo da su nam ambicije plasman u Premijer ligu BiH. Ali smo zbog toga postali mnogima trn u oku", dodao je Bosančić.

