Tekstilac u 2022. nije primio gol, a sad im u goste stiže lider, Purić realan: Najbolji su, ali ove utakmice su najlakše

Sjajno je prvoligaš iz Dervente otvorio proljećnio dio sezone u m:tel Prvoj ligi Republike Srpske, gdje je na šest utakmica ostvario četiri pobjede i dva remija.

Prvoligaški vikend obilježiće duel u Derventi, gdje će se sastati ovog proljeća neporažene ekipe Tekstilca i Krupe.

Tim iz Krupe na Vrbasu pobjedom u zaostalom meču protiv Kozare (3:0) izdvojio se na čelu tabele, lider je na četiri posljednja duela postigao čak 15 golova, ali sada će imati izuzetno težak zadatak da u Posavini nastavi impresivnu seriju.

Naime, fudbaleri Tekstilca u šest kola nastavka sezone ostvarili su četiri pobjede i dva remija, a pritom nisu primili niti jedan gol! Sjajno je u Derventi kockice posložio mladi stručnjak Dario Purić, koji je izuzetno zadovoljan izdanjima svog tima.

"Sam podatak da u šest proljećnih kola nismo primili gol dovoljno govori o našem kvalitetu i igrama. Mogli smo da postignemo još golova, ali mučila nas je i realizacija, prije svega zbog veoma loših gostujućih terena. Mi u Derventi imamo vrhunske uslove, a tek u Gradišci imali smo normalne uslove za igru", rekao je Purić.

Sada će njegov tim imati najteži mogući zadatak, ali istovremeno, kako to Purić kaže, i najlakši.

"Krupa ima širok roster, 20-ak igrača koji mogu ravnopravno da igraju, dok mi to nemamo. Imamo i rovitih, igrača sa kartonima i pitanje je ko će moći da igra. Tek u petak znaćemo ko će moći da istrči protiv Krupe. Svakako je to najteža utakmica jer Krupa igra jakim intenzitetom. Rezultati su im odlični, ali igračima volim reći da su to najlakše utakmice", istakao je Purić, te dodatno pohvalio rivala.

"Realno, dolazi ekipa koja je prva ekipa na tabeli, svi znamo da su najbolji i sama Krupa je dovoljna motivacija da odigramo dobru utakmicu i dokažemo da sve ovo što smo radili do sada ima dobar smjer. Ima još dosta da se igra do kraja, ali jedino mi je žao što nećemo biti kompletni", naglasio je trener Dervenćana.

Duel Tekstilca i Krupe zakazan je za subotu od 15.30.

