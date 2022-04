Zbog čega je Saša ilić dobio otkaz? Tim za Partizan, izjave o crvenom kartonu, izbjegavanje klupske večere...

Poslije burne noći i jutra u Čukaričkom, nagađaju se razlozi naprasnog rastanka.

Izvor: MN PRESS

Šokantna vijest iz Čukaričkog poslije jednog od najvećih rezultata ove sezone - remija protiv Partizana usred borbe crno-bijelih za titulu

"Brđani" su se sporazumno rastali sa trenerom Sašom Ilićem, uprkos odličnim rezultatima i skoro osiguranom trećem mjestu na tabeli Superlige. S obzirom na to da razlozi kraja saradnje nisu saopšteni, nagađa se da bi jedan od razloga mogla da bude njegova izjava poslije utakmice u nedjelju uveče.

Takođe, dnevni list "Informer" otkriva šta je sve klub zamjerio mladom treneru.

"Iliću, inače legendi Partizana, zamjereno je što je htio da izvede izmiješan sastav protiv crno-bijelih umjesto najjači tim. Reagovala je uprava koja je insistirala na najjačem timu i obećala premije igračima ako ne izgube. To nije sve. Dodatno ih je iznerviralo što nakon utakmice Ilić jedini nije htio da ide na klupsku večeru poslije remija, bio je po svemu sudeći nezadovoljan ili tužan zbog remija. Takođe, Ilić, koji nije poznat po tome što komentariše suđenje, sad je otišao korak dalje", naveo je beogradski list.

Ilić je poslije meča dva puta kazao da je "sudija oštetio Partizan" protiv njegovog tima i ponovio je da je ekipa koju vodi trebalo da ostane sa igračem manje u 10. minutu. Evo šta je Ilić izjavio na svojoj posljednjoj konferenciji u ulozi trenera Čukaričkog:

"Partizan je danas bio puno bolji od Čukaričkog, pogotovo u prvom poluvremenu i imali smo puno sreće da na poluvrijeme odemo sa rezultatom 0:0. I u drugom poluvremenu došlo je do male reakcije mojih igrača, pa je to izgledalo malo bolje. Sve u svemu, Partizan nezasluženo nije pobijedio danas, jer je po igrama i po šansama to zaslužio. Kao što je rekao Sale (Stanojević), meni se mnogo više sviđala utakmica protiv Partizana u Humskoj, gdje smo izgubili 0:2 i gdje smo bili, mogu slobodno da kažem, isti ili čak i bolji rival od Partizana na momente. Danas smo bili ispod svog nivoa, Partizan je diktirao igru, utakmicu, dobijao svaku drugu loptu, bio agresivniji i zaslužio da pobijedi, ali dobro, to je tako - kako je", rekao je Saša Ilić.

"Mladi Kovačević ima nepunih 18 godina, ušao je u utakmicu izuzetno konfuzno i napravio je direktan crveni karton koji sudije nisu vidjele. To je činjenica. Napravio je još par propusta, ali njega mogu da razumijem zbog njegove mladosti. U drugom poluvremenu se dosta popravio i bio na nivou, kako i treba da izgleda. To mi je razumljivo. Drugo, potenciramo da imamo mnogo mladih u sastavu, jer nismo Partizan koji mora da konstantno juri titulu i ne može sebi da dozvoli da mu se dešavaju greške kakvu je napravio Kovačević. Mi možemo, jer smo u situaciji da smo treći i malo nas dijeli od toga da to budemo i do kraja prvenstva i još više mladih igrača će dobiti šansu do kraja prvenstva", dodao je on.

"Ponovo kažem, Partizan je bio izuzetno dominantan u prvom poluvremenu, moja jedina zamjerka mojim igračima je što sam primijetio ogroman strah kod njih. Kasnije je to bilo malo bolje, ali ponovo kažem - osvojili smo bod uz dozu sreće i moram da vam kažem jednu stvar, to je tako, retko kad komentarišem suđenje, ali danas je činjenica da je Bojan Kovačević možda nenamjerno napravio faul koji je trebalo da se sankcioniše crvenim kartonom. To je to", bile su Ilićeve posljednje riječi u javnosi na mjestu trenera Čuke.