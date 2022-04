Ivković upozorava: Ako na tisućinku sekunde pomislimo Tuzla siti je u krizi – primićemo tri komada!

Trener Borca Tomislav Ivković upozorava da njegovi igrači ne smiju nimalo da potcijene ekipu Tuzla sitija uprkos lošoj formi Tuzlaka.

Izvor: MONDO/Goran Arbutina

Nakon duela sa liderom, Zrinjskim ekipu Borca očekuje još jedan derbi narednog vikenda kada će gostovati na Tušnju kod Tuzla sitija.

Tuzlaci su u posljednja dva kola upisali težak poraz 5:0 od Zrinjskog i remi 3:3 sa Rudarom, ali trener Borca Tomislav Ivković ne želi da njegova ekipa uopšte pomisli da je naredni protivnik u krizi.

"Utakmica protiv Tuzla sitija je vrlo bitna jer je sljedeća, prva u nizu, bodovi vrijede isto kao sa ostalim ekipama, samo što je po meni ovo utakmica u kojoj moji nigrači moraju pkazati ogroman karakter. To je utakmica, a juče sam i sa igračima razgovarao na tu temu, ako bi i jednu tisućinku sekunde pomislili i ušli u nju da je Tuzla siti u krizi i da ih možemo dobiti lagano, onda je rezultat u najmanju ruku tri komada u našoj mreži. Jasno nam je da igramo protiv vrlo kvalitetnog protivnika koji ima vrlo kvalitetne pojedince, a nama je cilj da igramo, tražimo igru i da se igrom nametnemo da bi protivnika doveli u nezgodan položaj", istakao je Ivković.

Trener Borca svjestan je da je ovaj meč direktna borba za Evropu, ali ne želi da nemaće taj pritisak svojim igračima.

"To je utakmica u kojoj nijedna ekipa neće srljati previše jer je dosta velik ulog. Ulog je Evropa, ali tu nema prititiska. Rekao sam svojim igračima da igraju onako kako mogu i kako znaju, da daju cijelog sebe bez obzira na rezultat i niko im ništa neće reći", rekao je Ivković.

Vezista Amar Begić poručio je da će on i saigrači dati sve od sebe da upišu pobjedu. "Očekuje nas jako teška utakmica protiv jako kvalitetnog protivnika. Dobro spmo se spremali, analizirali protivnika i daćemo sve od sebe da osvojimo sva tri boda".

Nedavno se ekipi Borca pridružio Marko Brkić, ali on neće biti u rosteru za duel na Tušnju.

"Nažalost on nije fizički spreman, pauza je bila blizu godinu dana. Baš smo radili testiranja i vidjeli da je on u ovom momentu u 'crvenoj zoni' kako ovi stručnjaci vole reći kondicijski, jer je ušao u četvrtu sedmicu rada, a to je najteža. Par sljedećih dana ćemo ga opustiti kako bi bio spreman za utakmicu Kupa RS u utorak. To je utakmica i za njega i za ostale igrače da se nametnu. Inače želim kroz sedmicu imati uvijek jednu prijateljsku da bi ovi igrači koji manje igraju mogli da se pokazžu i dokažu", rekao je Ivković.



M:tel Premijer liga BIH, 26. kolo

Petak

Rudar Prijedor – Željezničar 16.00 (Mateo Musa)

Radnik - Velež 18.00 (Dragan Petrović)

Subota

Leotar – Široki Brijeg 13.00 (Sabrija Topalović)

Tuzla siti – Borac 15.00 (Antoni Bandić)

Posušje – Slodoba 16.00 (Irfan Peljto)

Zrinjski – Sarajevo 19.00 (Ermin Sivac)