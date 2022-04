"Tad sam znao da mi Partizan neće dati gol" Menig se namjestio na 17 metara, golman Čuke "pročitao" šta će biti (VIDEO)

"Svi su čestitali, zadovoljni su bili u Upravi kluba, pohvale su stigle i od trenera golmana Olivera Kovačevića. Naravno, čestitao je i doskorašnji kolega Đorđe Petrović", rekao je golman Čukaričkog.

Izvor: MN PRESS

Čukarički je u posljednjem kolu Preliminarne faze Super lige odigrao neriješeno protiv Partizana na Banovom brdu (0:0), a poslije turbulentnih dana, rastanka sa Sašom Ilićem i povratka trenera Milana Lešnjaka, "brđani" su posvetili pažnju golmanu Novaku Mićoviću, koji se veoma istakao u tom meču.

Mladi reprezentativac Srbije je u završnici spriječio najjače nalete gostiju, zaustavljao udarce Kvinsija Meniga, Rikarda...

"Prethodne mečeve protiv Crvene zvezde i Partizana ove sezone smo izgubili. Nedostajao nam je bolji rezultat protiv vječitih rivala, a sada smo napokon uspjeli da ostanemo neporaženi. To nam mnogo znači na polju samopouzdanja, pred duele u plej-ofu, koji će biti vrlo izazovni. Mlad smo tim, ali kako sezona odmiče sazrijevamo, tako da očekujem još bolje partije u preostalih sedam susreta. Uz želju da što prije i teoretski obezbijedimo treće mjesto", rekao je za klupski sajt perspektivni golman, koji je nedavno potpisao novi ugovor.

Istakao je mladi čuvar mreže, kojem je ovo bio tek deveti put da stoji između stativa prvog tima bijelo-crnih, da nije bilo lako protiv Partizana. Njegova dobra partija je u danima nakon meča pala u senku velike tenzije zbog pogrešne odluke sudije da ne isključi njegovog saigrača u 10. minutu. Ipak, i "vruće glave" treneri su isticali da je Mićović uradio dobar posao za svoj tim.

"Znali smo protiv koga igramo, Partizan je jedan od naša dva najkvalitetnija tima. Kad se pogleda tabela, jasno se vidi da su vječiti rivali daleko ispred ostalih, i to dovoljno govori. Pored toga, odigrali smo u prvom dijelu sezone vrlo dobar meč u Humskoj, ali smo se tada ispromašivali, a potom smo surovo kažnjeni. Lično, priprema za meč protiv Partizana bila je ista kao i za svaki drugi meč, bilo je bitno samo držati koncentraciju tokom čitavog susreta".

Bio je Mićović na velikim mukama, posebno u prvom poluvremenu, kad je Partizan imao nekoliko vrlo dobrih prilika. "Imao sam mnogo posla, posebno u prvom poluvremenu. Nismo baš najbolje počeli meč, ali kad smo već izdržali u prvih 45 minuta, bio sam ubjeđen da nećemo primiti gol", kazao je Mićović, pa se posebno osvrnuo ka jednoj odbrani u završnici.

"Najbolja odbrana je bila u finišu meča, vidio sam da će Menig šutirati sa 17 metara, uspio sam da 'izvadim' tu loptu iz gola".

Izvor: MN PRESS

Novak je dobio brojne pohvale posle meča protiv Partizana i otkrio je ko mu je sve poslao poruku ili lično čestitao.

"Svi su čestitali, zadovoljni su bili u Upravi kluba, pohvale su stigle i od trenera golmana Olivera Kovačevića. Naravno, čestitao je i doskorašnji kolega Đorđe Petrović, kojem želim mnogo sreće u nastavku karijere u MLS ligi".

Mićović je po odlasku Petrovića projektovan za prvog golmana Čukaričkog, uz iskusnog Nemanju Belića, koji je već duže vrijeme u klubu.

"Na meni je da iskoristim šansu koja mi je ukazana. Svjestan sam da ću morati još više da radim, a ukoliko ponovim partije kao protiv Partizana neće biti problema. I u tom meču je moglo bolje, imao sam jedno lošije ispucavanje, koje je skupo moglo da košta moj tim. Imali smo sreće tada, a potom sam se i iskupio nekim intervencijama, tako da je mreža ostala sačuvana".

Prvi naredni meč, u okviru prvog kola plej-ofa Čukarički će odigrati u subotu od 14 časova protiv TSC-a na Banovom brdu.

"Nedavno smo igrali protiv njih, takođe na našem stadionu. Bili smo bolji u većem dijelu meča, ali su gosti na kraju možda i zasluženo izjednačili i došli do boda. Bilo nam je mnogo teško zbog toga što smo primili gol u sedmom minutu nadoknade, posebno zbog načina na koji se to dogodilo. Lakše bi bilo da je Škuletić pogodio iz penala... Taj meč je iza nas, ići ćemo na pobjedu u subotu, a taj trijumf bi nam skoro i teoretski osigurao treće mjesto. Neće biti lako, tim iz Bačke Topole je pokazao kvalitet, do kraja će se boriti za plasman u Evropu".

Čukarički Partizan Izvor: YouTube/Arena sport TV

Poslije duela protiv TSC-a, Čukarički će na dva vezana gostovanja. Najpre će igrati u Humskoj protiv Partizana, potom na stadionu „Rajko Mitić“ sa Crvenom zvezdom.

"Čukarički će u svaki meč ući sa željom da se nadigrava. Imamo svoju računicu, čak i ako obezbijedimo treće mjesto, borićemo se za sebe, do kraja, u svakom susretu. A posebno smo motivisani protiv vječitih rivala, ipak to nisu utakmice kao svake druge. Na tim mečevima igrači brže sazrevaju, ljepše je igrati pred tolikim brojem publike, ambijent je drugačiji... Uglavnom, ta dva meča, ali i svaki u plej-ofu, biče izuzetno težak".

Mićović je i član mlade reprezentacije Srbije. U duelima igranim u martu, Orlići su ostvarili pobjede protiv Sjeverne Makedonije i Jermenije.

"Nisam branio u tim susretima, ali nam svakako mnogo znače dvije pobjede. Trudiću se da nastavim sa dobrim partijama u klubu, nadam se da bi u junu mogao i da branim za mladu reprezentaciju, ali ta odluka će naravno biti na selektoru. Svakako da bi moje šanse porasle, ukoliko budem na nivou iz susreta protiv Partizana", zaključio je Novak Mićović.