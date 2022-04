Ovako je Srbin srušio Barselonu! Kostićeva partija života: Dva gola, asistencija i najvažnija uloga na terenu! (VIDEO)

| FOCUS



Filip Kostić vs Barcelona:



55 touches

⚽️ 2 goals

4 shots/3 on target

️ 1 assist

3 key passes

↩️ 3/4 acc. crosses

25/30 acc. passes

2 interceptions

8.5 SofaScore rating



Eintracht's main man at Camp Nou tonight.#BarcaEintracht#FCBSGE#UELpic.twitter.com/46KPdHVVSm