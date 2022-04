Otkriveno - promjena pravila na Mundijalu: Kolina objasnio šta FIFA mijenja u Kataru i koliko će mečevi trajati!

Još uvijek nema zvaničnih potvrda, ali iz opširnog objašnjenja legendarnog Pjerluiđija Koline može se naslutiti da će utakmice na predstojećem Mundijalu duže trajati.

Izvor: Profimedia/KOEN VAN WEEL /ANP/Sipa USA

Prije nekoliko nedjelja, pojavila se informacija da je FIFA spremna da na sljedećem Svjetskom prvenstvu svaku utakmicu produži za čak 10 minuta, kako bi se bolje nadoknadilo neaktivno vrijeme tokom utakmice.

Sada je o svemu tome govorio legendarni bivši sudija Pjerluiđi Kolina, koji je nagovijestio kakve promjene u fudbalskim pravilima bi mogle da se dogode.

Kolina je šef sudija unutar FIFA i dio je IFAB-a, tijela koja određuje pravila fudbalske igre. Jedna od stvari o kojima Kolina i njegovi saradnici pričaju je da li vrijedi da sve utakmice traju približno isto vremena.

"Ako pogledate statistiku, vidjećete da neki timovi igraju efektivno 52 minuta, drugi 43 minuta, a neki treći 58 minuta. Ako sve to saberete tokom jedne ligaške sezone, razlike postanu velike", počeo je Kolina za "Kalčatori bruti".

"Još jedna stvar koju treba uzeti u obzir je da navijači i na stadionu i kraj TV ekrana plaćaju svojim novcem da gledaju meč od 90 minuta fudbala, ali nekad vide po 44-45 minuta igre. Pola cijene karte ode na neaktivno vrijeme. Najviše protraćenog vremena ode na izvođenje auta ili gol-auta", jasan je Italijan.

On kaže da se razmišlja kako da se izgubljeno vrijeme što bolje nadoknadi.

"Ove stvari su jako važne za fudbal, ali osam-devet minuta za izvođenje auta, i još toliko za gol-aut. Zato je prije 30 godina donijeta odluka da igrač ne može nogom namjerno da vrati loptu golmanu i da je on uzme u ruke, to je dovelo do toga da je fudbal postao zanimljiviji. I sad razmišljamo da uradimo nešto slično."

Kako kaže Kolina, sudije će već na Mundijalu u Kataru dobiti instrukcije kako da gledaju na određene aspekte utakmice.

"Danas je prihvaćeno da je dobro kada meč ima oko 60 minuta efektivne igre. Mi u FIFA ćemo za Svjetsko prvenstvo govoriti sudijama kako da nadoknade izgubljeno vrijeme, ali za postignute golove. Ako su tri gola postignuta u jednom poluvremenu, prosječno slavlje traje minut i po, to je pet minuta slavlja i pet minuta u kojima se fudbal ne igra."

Na kraju je nagovijestio i nešto slično onome što je predsjednik FIFA Đani Infantino već govorio.

"Ako želimo da budemo precizniji, moraćemo da se pripremimo za nadoknade vremena od po devet minuta", rekao je Kolina.

