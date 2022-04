Imao je samo 50 kilograma i nije imao novca! Našli ga u plemenu iz pustinje, Klop ga platio 45 miliona, a sad pravi čuda

Ko je Kolumbijac koga je Jirgen Klop doveo ove zime i njime zaludio čitavu Premijer ligu.

Kolumbijski krilni napadač Luis Dijaz (25) ponovo je zablistao i u derbiju Mersisajda još jednom pokazao koliko je Jirgen Klop bio u pravu kada ga je zimus doveo. Njemački stručnjak platio je Portu 45 miliona evra za ofanzivca i dobio igrača koji je odmah postao jedan od najboljih u timu i koji može biti samo bolji.

Iako nije bio strijelac u pobjedi protiv Evertona, jedan njegov potez u Nejmarovom stilu je oduševio sve na stadionu. Navijači su zinuli čim su vidjeli kako je primio loptu petom, u trku...

HAHAHAHAHAHA Diaz fellapic.twitter.com/x8gHmh8l9D — Willie Isa (@ISA_Willie)April 24, 2022

Dijaz je stigao iz Portugala 30. januara i u prva tri mjeseca u klubu obesmislio priče o "navikavanju na novu sredinu", "adaptaciji na Premijer ligu" i slično. On je od starta pokazao koliko je pojačanje, pa je protiv Benfike umalo bio pogođen štapom nakon što je dao gol i uz to asistirao. Ukupno, za Redse je do sada odigrao 18 utakmica, dao četiri gola, tri puta asistirao i "zakucao" svoju poziciju kraj lijeve aut-linije na protivničkoj polovini.

"Od takvih igrača ne očekujete čuda, ali on nije daleko od toga. Samo neka nastavi", rekao je Klop u intervjuu za Skaj sports. "Čim smo ga vidjeli, znali smo da odmah može da se uklopi. To je inače zaista teško, ali ovdje imamo momka punog samopouzdanja jer nije morao ništa da promijeni. U Portu je igrao dobro, bio je dobroj formi i kada je igrao za Kolumbiju. A, mi smo pokušali da sve to zadržimo i kada dođe kod nas, bez obzira na nove taktičke zahtjeve", objasnio je Nijemac.

Dijaz je pripadnik Guahiro etničke grupe koja je iz najsjevernijeg dijela Kolumbije i prvi put je primijećen njegov talenat kada je 2015. nosio dres Kolumbije na takmičenju "Kopa Amerika za autohtone narode". Međutim, kao i mnogi pripadnici njegovo Vajuu naroda, bio je neuhranjen kada je stigao u klub Atletiko Žunior. Imao je samo 50 kilograma.

"Svi su odmah imali velika očekivanja od njega, ali istina je da mu je bilo veoma teško, jer mu se tijelo mijenjalo. Ugojio se sa 50 na 58 kilograma, što je bio mali korak, a kada se igrači u tom smislu razviju, onda mogu da izgube određene kvalitete", rekao je direktor omladinskog pogona njegovog prvog kluba, Oktavio Rivera.

"Jedna od veoma važnih osobina je to da je Luči bio skroman. Nije imao finansijsku podršku koja mu je bila potrebna, ali je bio veoma posvećen i veoma profesionalac, u svim aspektima. Ako me pitate šta stoji iza njegovog uspjeha, rekao bih da je to njegova poniznost, kao i njegova upornost i sposobnost da prevaziđe teškoće bez prigovaranja i bez traženja bilo čega, od bilo koga", dodao je Rivera.

Dijaz je pomogao svom klubu Žunioru da osvoji titulu u Kolumbiji i da dođe do finala Kopa Sudamerikane 2018, poslije čega je dobio i poziv za reprezentaciju i onda su počeli da stižu pozivi velikana. Prvi se javio River Plejt, koji je uvijek spreman da dovede talentovane Kolumbijce prije nego odu u Evropu, a onda su došli i predstavnici Porta, koji su uboli premiju za samo sedam miliona evra.

"Naravno, treba priznati i da je Porto imao veliku ulogu u njegovom razvoju, ali da mi imamo njihovu infrastrukturu i resurse, vjerujem da bismo imali hiljade igrača poput Luisa Dijaza. Zbog ekonomske situacije gubimo mnogo igrača", dodao je Rivera.

Za dvije i po godine u Portugalu, sjajni Kolumbijac je osvojio "duplu krunu" 2020 i nastavio da napreduje u dresu Kolumbije, jer je uz Lea Mesija bio najbolji strijelac turnira Kopa Amerika prošle godine. Njegova zvijezda je počela da sija najsjajnije, a taj sjaj je prenio i na Enfild, gdje od prvog dana uživaju kad na terenu vide spretnog Kolumbijca sa brojem "23" na leđima.