Svjetski šampion ima 3 žene? O njima se priča: U braku 7 godina, djevojci uništava život, a treća se tek pojavila! FOTO

Nevjerovatno je kakvi se događaji trenutno dešavaju u životu Matsa Humelsa, čovjeka sa šest titula u Bundesligi i peharom Mundijala iz Brazila 2014. godine.

Sa Borusijom, Bajernom i reprezentacijom Njemačke osvajao je velike trofeje, ali život štopera Matsa Humelsa još je zanimljiviji kada je riječ o privatnom planu. Iskusni defanzivac ovih dana se nalazi u centru skandala, pošto se u javnosti pojavila treća djevojka sa kojom je u nekoj vrsti veze!

Godinama je fudbaler Borusije iz Dortmunda oženjen televizijskom voditeljkom Keti Humels (nekada Fišer) sa kojom ima dijete, ali nakon novih saznanja ispostavlja se da njihov brak nije baš skladan. Očigledno, Mats i neke druge djevojke vodi na večere u luksuznim restoranima.

Keti je za to saznala iz medija, što bi moglo da uzdrma brak.

Mats Humels je oženjen od 2015. godine, nakon što je nekoliko godina bio u vezi sa atraktivnom novinarkom. Par je početkom 2018. godine dobio sina, kojeg oboje obožavaju i često kače na društvene mreže...

Ovo je Keti Fišer (34), voditeljka udata za Humelsa:

Ako biste pogledali instagram profil Keti Humels, tamo biste i dalje vidjeli fotografije srećne porodice sa Matsom, iako je njihov brak jedna od zanimljivijih tema u Njemačkoj posljednjih nedjelja.

Zapravo, sve je krenulo još prošlog ljeta kada je izvjesna Lisa Straube (22), stonoteniserka i instagram model iz Dortmunda, isplivala u javnost kao djevojka sa kojom Mats Humels vara suprugu. Ona je čak 12 godina mlađa od poznatog fudbalera, pa je njihova avantura dobro protresla fudbalsku scenu u Njemačkoj.

Pričalo se čak i da se Humels razvodi zbog nje, iako do danas nema detalja da je brakorazvodna parnica pokrenuta...

Ovo je Lisa, prva djevojka sa kojom se Mats povezivao:

Lisa je prethodnih mjeseci prijavljivala da joj se dešavaju neobične stvari poput ogrebotina na automobilu, a razlog za to mogla bi da bude avantura sa Matsom. Za te situacije ne krivi fudbalerovu suprugu već upravo njega...

Sa Keti Humels do sada nije imala nikakvih problema, a čak su i pružila podršku fudbalerovoj supruzi kada se u ovom ljubavnom četvorouglu pojavila nova djevojka. U posljednje vrijeme je mlada Selin Betman (23), pobjednica njemačkog takmičenja za top modele, nekoliko puta kačila na instagram stori fotografije sa Humelsom.

Oni su primjećeni na luksuznoj večeri u jednom restoranu, što Selin nije željela da krije od svojih pratilaca. Kada su za to saznali i mediji, objave na društvenim mrežama postale su nova afera poznatog fudbalera.

U prepisci koja je postala javna Mats Humels joj objašnjava da je slobodan i da se zato dopisuju, a navodno je Selin proslijedila neke od poruka fudbalerovoj supruzi.

Ovo je Selin Betman, njemačka manekenka:

Za to vrijeme, Mats Humels boravi u ilegali. Fudbaler Borusije povrijeđen je od sredine aprila i vjerovatno se neće vraćati na teren do kraja sezone, pa ima vremena da sredi svoj privatni život, ukoliko želi to da uradi.

Kako trenutno stvari stoje, sa Keti Fišer je u braku, Lisa Straube se kaje što mu je bila avantura, a Selin Betman je posljednja djevojka sa kojom je varao ženu koja mu je rodila nasljednika prije četiri godine.

