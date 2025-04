"Novak završava karijeru na Vimbldonu": Zloslutna prognoza Britanca, jedno neće da dopusti

Kada i da li će Novak Đoković završiti karijeru? Iz Velike Britanije stigla je zloslutna prognoza da će se najveći svih vremena povući kroz nekoliko mjeseci, na VImbldonu.

Izvor: Alberto Gardin / imago sportfotodienst / Profimedia

Novak Đoković mogao bi da završi karijeru već ove godine, piše specijalizovani teniski portal "Tenis365". Njihov novinar Kevin Palmer iznio je spekulaciju na osnovu onoga što "vidi golim okom", a s obzirom da na društvenim mrežama ima i privatne fotografije sa Noletom, ne bi moglo da se kaže da se radi o zlonamjernom pokušaju penzionisanja najvećeg ikada, više o brizi prema onome kako danas izgleda na terenu.

Prosto i jednostavno, Đoković je samo na dva turnira ove godine ostavio dobar utisak (Australijan open i Majami), dok je na čak četiri turnira ispadao već poslije prve prepreke (Doha, Indijan Vels, Monte Karlo i Madrid), pa je tako bilo više nego vidljivo da nije u formi i da istovremeno gubi motivaciju.

Da li može da je vrati ponovo i opet osvaja turnire, ostaje da se vidi, a Kevin Palmer prognozira da je kraj blizu i da bi mogao da uslijedi ove godine. Kroz samo nekoliko mjeseci, na Vimbldonu. Tako tvrdi Britanac.

Izvor: SOPA Images, SOPA Images Limited / Alamy / Profimedia

"Moguće je da Novaku Đokoviću ostaju još samo dvije šanse da ostvari posljednja dva velika cilja u karijeri...", navodi autor teksta sa sajta "Tenis365" i dodaje da nije moguće igrati motivisano samo na grend slemovima, a sve ostale turnire ignorisati:"Ako bi igrao samo četiri grend slema godišnje, Đoković bi ubrzo izgubio status nosioca i ideja da bi mogao da se prebaci u šampionski mod bez ozbiljne pripreme, nakon što sljedećeg mjeseca napuni 38 godina, djeluje kao iluzija. Čak i za najvećeg od svih".

Uz podsjećanje na sve neuspjehe u posljednje vrijeme, autor dodaje da bi Đoković mogao da se penzioniše ako na Rolan Garosu i Vimbldonu bude ispod svog nivoa na koji nas je navikao prethodnih godina.

"Đokovićevo prošlogodišnje finale na Vimbldonu i polufinale Australijan opena ove godine podstakli su njegovo uvjerenje da još može da se bori za titulu koja bi ga izdigla iznad Margaret Kort i donijela mu rekord po ukupnom broju grend slem titula. Međutim, taj način razmišljanja možda se već promijenio nakon poraza od Arnaldija i ako rano ispadne na Rolan Garosu, a zatim isto i na Vimbldonu, Đoković bi mogao da zaključi da je vrijeme za kraj".

Zašto bi se Đoković povlačio?

Iako ima "minusa" u igri u posljednje vrijeme, jasno je da je Novak Đoković i dalje jedan od najboljih na svijetu (trenutno je peti na ATP listi), pa se postavlja pitanje - zašto bi se povlačio, kada može još da igra? Ako ne, da zaradi novac.

"Neće željeti da postane 'vreća za udaranje' mlađim igračima koje bi u svom zenitu bez problema pobjeđivao", napominje autor teksta Kevin Palmer: "Za razliku od svog nekadašnjeg rivala, a sadašnjeg trenera Endija Mareja, koji je bio spreman da se bori do kraja uprkos teškim operacijama kuka, Đoković nema ličnost koja bi se zadovoljila sporednom ulogom u svijetu tenisa".

"Zato ne bi trebalo da čudi ako predstojeći Rolan Garos i Vimbldon predstavljaju njegove posljednje pokušaje da osvoji još jednu grend slem titulu i dođe do 100. trofeja u karijeri jer ono što gledamo od njega na običnim ATP turnirima posljednjih godinu dana ne može da potraje još dugo", dodaje se u tekstu i podsjeća da je to prosto život i da je bilo jasno da će se ovakve stvari morati da dogode u nekom trenutku.

Šta je Đoković rekao o kraju karijere?

Univerzalni odgovor koji smo od Đokovića čuli mnogo puta od kada su počeli da ga ispituju o penziji je da nema "rok trajanja" u glavi, nego da će igrati dok god oseća da može da pobjeđuje one najbolje na svijetu i mlađe od sebe. Ipak, brine što je u Monte Karlu i Madridu upotrebio istu rečenicu - "nemam velika očekivanja" - koja nije postojala u njegovom rječniku.

"Kada izgubite meč, ne osjećate se dobro, ali ove godine sam imao nekoliko ovakvih situacija gdje ispadnem već u prvom kolu, nažalost. To je za mene neka nova realnost, moram da priznam. Pokušavam da dobijem meč ili dva, a ne razmišljam o tome da odem daleko na turniru. To je potpuno drugačiji osjećaj od onoga što sam imao tokom više od 20 godina profesionalnog tenisa, tako da je to za mene mentalni izazov, da se suočim sa ovakvim osjećajem, da redovno ispadam rano na turnirima", rekao je Nole uz osmijeh i poruku da je to "krug života i karijere" i da je to moralo nekad da se desi.

"Moj cilj je i dalje Rolan Garos", zaključio je on.