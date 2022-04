Pep Gvardiola "pecnuo" trenera Liverpula: Ako Klop kaže da su najbolji, onda...

"Normalno je onda da oni osvajaju sve nagrade", rekao je menadžer Sitija

Izvor: YouTube/Man City

Dan nakon što je Jirgen Klop produžio ugovor sa Liverpulom, napadač njegovog tima Mohamed Salah proglašen je za najboljeg igrača u Engleskoj na osnovu glasova tamošnjih sportskih novinara.

Menadžer Mančester sitija Pep Gvardiola bio je upitan o tome i provukao je kroz svoj odgovor i dozu sarkazma.

"Čestitam Jirgenu i Liveprulu, zaista je dobro za Premijer ligu što on ostaje. Želim im sve najbolje. Svako ima okolnosti u kojima je i ako odlučimo da ostanemo duže, to je zato što ću ja to odlučiti, a ne zato što je kolega Jirgen produžio ugovor", rekao je Gvardiola.

Mančester siti predstojećeg vikenda brani prvo mjesto na tabeli u utakmici protiv Lidsa na Eland roudu, a Pep je komentarisao i to što je u redove najvećeg protivnika došla i nagrada za najboljeg igrača.

"Čestitam Salahu. Jirgen je rekao da imaju najboljeg golmana na svijetu, kao i najboljeg rezervnog golmana, kao i najboljeg štopera, najboljeg vezistu, najboljeg napadača... Normalno je da oni osvajaju sve nagrade", rekao je Gvardiola.

Iako je njegov tim prvi, priznanje nije stiglo u ruke sjajnog Kevina De Brujnea, a Španac ne smatra da će to Belgijancu biti veliki problem.

"Već je on to osvajao", rekao je Gvardiola.

Standings provided by SofaScore LiveScore

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!