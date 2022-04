Bizarna povreda Engleza - gurnuo štapić preduboko, pa ne mkože da igra fudbal!

Mark Šelton koji igra u četvrtoj ligi Engleske neće danas biti na terenu jer je štapić za čišćenje uha gurnuo preduboko i tako se povrijedio.

Engleski fudbaler Mark Šelton (25) neće moći da nastupi za Hartlpul na subotnjem gostovanju Skantorpu zbog jedne od najčudnijih povreda za koje ste čuli. Dan prije utakmice vezni fudbaler engleskog četvrtoligaša preduboko je gurnuo štapić u uho, zbog čega je završio u bolnici.

Informacije o njegovoj "povredi" otkrio je menadžer tima, koji će sada imati skraćenu rotaciju za susret protiv ubjedljivo najslabijeg tima lige i ekipe koja je već ispala u peti rang takmičenja.

Kako je objasnio menadžer Hartlpula, Šelton se će u tim vratiti tek nakon ljekarske intervencije.

"Mark je gurnuo previše duboko štapić, a vata je završila predaleko u njegovom uhu. Otišao je u bolnicu, vrti mu se u glavi i ima problem sa ravnotežom kad ustane. Ljekari će morati pincetom, veoma pažljivo, da mu saniraju taj problem", naveo je on u izjavi.

To znači da nekadašnji fudbaler Barton albiona i Salford sitija neće biti na raspolaganju timu za meč u subotu, a pitanje i da li će do kraja sezone nastupiti na nekom meču. Do kraja prvenstva ostala su samo dva meča, pa je sezona za Šeltona možda završena malo ranije.

On je ove sezone odigrao 33 ligaška meča uz jedan gol i tri asistencije, a po četiri puta nastupio je u FA kupu i EFL trofeju. Mečeve gotovo da nije propuštao dok se nije pojavio štapić za uši...