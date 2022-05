Mihina ispovijest - sad je bilo mnogo teže! Italijani ga ispitivali, on priznao: Povrijedio me je odnos Intera!

Siniša Mihajlović je ponovo na klupi Bolonje!

Izvor: Profimedia

Siniša Mihajlović je prvi put izašao pred novinare nakon što je napustio bolnicu i otkrio je da je sada bilo teže da bude u bolnici nego prvog puta kada se liječio od leukemije.

Mihajlović koga je ispred bolnice prvo dočekala supruga pridružio se timu nakon nekoliko dana sa porodicom, a na početku konferencije našalio se sa medijima.

"I vi ste meni nedostajali, vi ste nužno zlo. Kada vam se u životu dese neke stvari shvatite koliko vam nedostaju neke stvari za koje nikad ne biste pomislili da će vam faliti, kao recimo vi", rekao je nasmijani Miha.

Ispričao je da mu je bilo teško u bolnici jer nije smio da ima kontakt sa drugim ljudima, a otkrio je da je samo jednom vidio suprugu za mjesec dana bolovanja.

"Bilo je mentalno teže da izdržim ovoga puta. Zbog korone sam stalno morao da budem sam, samo sam jednog dana vidio svoju suprugu na tri sata. Otkako su me primili u bolnicu cilj mi je bio da se vratim što prije. Sada sam već domaći u bolnici "Sant Orsola", kada se sve završi moći ću da budem vodič ovdje", rekao je Miha.

Sada je istakao da je srećan što se vraća na teren i da mu je ovo iskustvo pomoglo da više cijeni neke stvari.

"Kada sam shvatio da ću poslije 30 dana moći da se vratim na teren bilo je fenomenalno, osjetio sam emocije koje ranije nisam poznavao. Zdravlje vam omogućava da uživate u životu, ali bolest vas natjera da shvatite suštinu", dodao je on.

Zahvalio se porodici, svojim igračima i lekarima na svemu što su učinili za njega, a onda se osvrnuo se na meč sa Interom koji je njegova ekipa igrala u njegovom odsustvu.

"Meč sa Interom je bio najbitniji i osjetio sam da je Inter mislio da će dobiti meč i prije nego što su izašli na teren i to me je naljutilo. Rekao sam momcima prije meča to, a iako volim Inter i poštujem Simonea Inzagija povrijedio me je njihov odnos prije utakmice", priznao je Mihajlović.

Što se tiče finiša sezone, srpskog trenera su razočarali kiksevi Napolija.

"Sada imamo još tri meča do kraja prvenstva i želimo da osvojimo što više bodova, hoću da dobro završimo sezonu. Nadao sam se da će Napoli osvojiti titulu, to bi bilo dobro za italijanski fudbal s obzirom na strast koja tamo postoji za fudbalom. Između Intera i Milana nemam preferencije", zaključio je on.